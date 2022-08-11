Deneyimli teknik direktör Inter ve Juventus'un yaptıkları takviyelerle şampiyonluğa yakın olduğunu söyledi.

Serie A'da daha önce Napoli ve Inter'de görev yapan dünyaca ünlü İspanyol teknik direktör Rafael Benitez, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda bu hafta başlayacak yeni sezon öncesinde favorisinin Inter ve Juventus olduğunu açıkladı. Benitez, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın da Dybala ve Wijnaldum transferlerinin ardından şampiyonluk yarışındaki adaylardan biri olacağının altını çizdi.

Size göre şampiyonluk için en avantajlı takım hangisi?

Inter ve Juve ancak geçen sezon elde edilen şampiyonluktan sonra Milan'a şans tanımamak da saygısızlık olur. Satışların performansları fazla etkilemeyeceğini varsayarsak, Napoli'nin de yarışta olmasını isterim.

Transfer döneminin şampiyonu hangi takım oldu?

Şu ana dek tüm üst düzey takımlar kaliteli transferler yaptı ama bir transfer şampiyonu belirlemek için henüz erken. Son birkaç haftada ligin dengelerini değiştirebilecek transferler yapılabilir.

Sizin en çok dikkatinizi çeken transfer hangisi oldu?

Uluslararası alanda çok az tanınan ancak mükemmel olduğunu düşündüğüm birçok oyuncu transfer edildi. Dybala, Pogba ve Lukaku elbette en dikkat çeken transferler. Di Maria ve Bremer de Juventus'a büyük güç katacak.

Milan biraz yerinde mi saydı?

Milan teknik direktörüne olan güvenin bu farkı kapatacağını düşünüyor ve bunu şu ana kadar kanıtladılar. Pioli kadrosunu zirvede tutacak kalite ve deneyime sahip. Milan'ın son ana kadar yarışta olacağına eminim.

Pogba ve Lukaku'nun geri dönüşü Serie A için ne anlama geliyor?

İtalyan futbolunun hala dünyanın en iyi ligi olan Premier Lig'in en iyi oyuncularını alabilme potansiyeli olduğunu gösteriyorlar.

Insigne, Mertens ve Koulibaly'nin ayrılmasıyla beraber artık Napoli'de sizin döneminizden kimse kalmadı.

2013'te göreve geldiğimde Higuain, Reina, Albiol, Callejon, Mertens ve Koulibaly gibi transferlerle büyük bir değişim yapmıştık ama asıl önemli değişim hırs ve zihniyet açısındandı. Şimdi tüm bu oyuncular gitti ve Napoli'nin kesinlikle zamana ihtiyacı olacak ancak Spalletti mükemmel bir teknik direktör ve yeni transferlerle iyi bir iş çıkartacağına eminim.

Dybala ve Wijnaldum Roma'nın hedeflerini büyütecek mi?

İkisi de harika oyuncular. Zaten iyi olan bir takımı daha da yukarıya çekecekler. Mourinho'nun bu transferlerle birlikte şampiyonluğu hedefleyeceğine eminim. Roma'nın artık bir şampiyonluk adayı olduğunu gözardı edemeyiz.

İtalyan futbolu ile Avrupa arasındaki fark açıldı mı?

Bu tamamen teknik bir konu değil. Altyapı açısından Premier Lig ve Bundesliga hala tüm liglerin önünde. Ayrıca İngiliz takımlarının ekonomik açıdan büyük bir avantajı var. Tüm kulüpler transfere muazzam paralar harcayabiliyor.

Buna rağmen son Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid kazandı.

Real Madrid büyük bir organizasyon. Ancelotti kulübün DNA'sında bulunan nitelikleri en üst düzeye çıkartarak herkesten en yüksek katkıyı aldı.

Ballon d'Or'u kime verirdiniz?

Kesinlikle Benzema'ya. Ödül bu yıl da Benzema'ya verilmezse ne zaman verileceğini bilmiyorum. Son vuruşlarının çok iyi olmadığı söyleniyordu ama çok sayıda gol attı. Şimdi bizim zamanımıza göre çok daha oldun ve genellikle kararlı bir lider.