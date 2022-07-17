Chelsea'nin eski teknik direktörü, bir dönem öğrencisi olan Senegalli stoperin transferini masaya yatırdı.

Chelsea'nin eski teknik direktörü Rafael Benitez, Londra ekibinin Napoli'de çalıştığı dönem birlikte çalışma fırsatı bulduğu yeni transferi Kalidou Koulibaly'yi değerlendirdi. Senegalli oyuncunun yeni takımında dikkat etmesi gereken özelliklere değinen İspanyol futbol adamı, The Athletic'e verdiği demeçte soru işaretlerini açıklamaktan da çekinmedi.

Ne söylendi?

"Koulibaly İtalya'da dörtlü ve üçlü savunmalarda sağ ve sol stoper olarak görev yaptı. Bizimle oynadığı dönemde dörtlünün sağ beki olarak da oynadı. Bir defans oyuncusu için çok yönlü, hızlı ve ikili mücadele kazanma oranı yüksek bir oyuncu. Bu sezon onun Premier Lig'deki ilk sezonu olacak ve Thomas Tuchel'in sisteminde iyi bir ekleme olabilir. Antonio Rudiger ile bazı benzerlikleri var. Onun gibi topla mesafe kat etme konusunda çok iyi ve her iki ayağını da kullanabiliyor.

"İtalya'da iyiydi çünkü çok hızlıydı ama Premier Lig'de fark yaratacak kadar baskın olacağından şüpheliyim. Hava topları onun en önemli özelliği değildi ama İtalya'da bu biraz daha az önemliydi. Premier Lig'de bu konuda nasıl bir performans göstereceğini merak ediyorum. Onun her zaman öğrenmeye çok hevesli bir oyuncu olduğunu da elbette ki unutmamak gerekiyor.

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"Konsantrasyonunu geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Dikkatini kaybetmesi problemler yaratabilir ve kendine duyduğu aşırı güvenden dolayı takımına zarar verebilir. Napoli'de her zaman çok iyiydi ve tanıyıp, güvendiğim insanlar bana orada bulunduğu süre boyunca İtalya'daki en iyi stoper olduğunu söylediler"

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