Radja Nainggolan, takım arkadaşı Icardi'yi eleştirdi.

Inter'in orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, takım arkadaşı Mauro Icardi'nin takımda yaşadığı problemler hakkında eleştiride bulundu.

Belçikalı oyuncu Naiggolan, 'in yıldız ismi Icardi'hakkında eleştirilerde bulundu.

Corriere dello Sport'a konuşan Radja Nainggolan, takım arkadaşı Icardi'nin kulüple arasında yaşadığı sıkıntının tüm takıma yansıdığını ve buna bir son vermesi gerektiğini belirtti.

Radja Nainggolan, "Her oyuncu takımı için önemlidir fakat kimse vazgeçilmez değil. Mauro harika bir forvet fakat başka bir forvete daha sahibiz. Lautaro Martinez eline geçen şansları en iyi şekilde değerlendiren bir oyuncu. Bu konu hakkında çok konuşuldu. Bu yüzden Icardi'nin bir problemi varsa bunu çözmek için uğraşmalı aksi halde bu durum tüm takıma zarar veriyor." dedi.

Takım içinde problem oluşmasını istemediğini belirten 30 yaşındaki oyuncu, "Şu anda Mauro Icardi de herkes gibi antrenmanalara katılabilecek durumda. Takım için mücadele edip gollerini atmaya devam ederse en önemli oyuncumuz olmaya da devam edecektir. Spalletti de bu süreçte problemi çözmeye çalıştı. Bir teknik direktörün oyuncularının gözünde güvenilir olması gerekiyor, bu yüzden Icardi'nin sorunlarını elinden geldiğince çözmeye çalıştı." ifadelerini kullandı.