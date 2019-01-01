Radamel Falcao'nun Fenerbahçe heyecanı

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlandı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre Radamel Falcao hafta boyunca derbisine özel olarak motive oldu.



Falcao, Florya’da profesyoneller ve yöneticilerle yaptığı toplantıda, “Bu maçta etkili olmak, gol ve goller atmak istiyorum. Çünkü ülkemde de bu karşılaşma yayınlanacak. formasıyla Fenerbahçe’ye atacağım gollerin anlamını biliyorum. Bu goller ülkemde izlenecek” ifadelerini kullandı.



Yıldız futbolcunun son derece konsantre olması sarı-kırmızılılarda sevinç yarattı. Falcao’nun istekli görüntüsünden etkilenen Fatih Terim ve ekibi, bugünkü maçta özellikle kanatlarda oynayan Feghouli ve Babel ile yine forvet arkasında görev yapacak olan Belhanda’dan Kolombiyalı futbolcuyu beslemeleri istendi.

Sarı-kırmızılı teknik heyetin, antrenmanlarda sürekli olarak bu konuda özel çalışmalar yapıldığı bildirildi. Teknik kadronun ayrıca Fenerbahçe savunmasındaki problemleri masaya yatırıp ön tarafta oynayan futbolculardan bunu avantaja çevirmelerini istediği bildirildi.

Falcao’nun Fenerbahçe’yi karşı şansı tutuyor. Tecrübeli golcü ’da oynarken Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi’nde sarı-lacivertlilere karşı iki maçta da gol atan Kolombiyalı futbolcu, ayrıca ’daki karşılaşmada bir de asist yapmıştı.