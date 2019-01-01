Radamel Falcao ne zaman gelecek? Radamel Falcao'nun uçağı ne zaman? Falcao'nun imza töreni ne zaman?

Galatasaray, uzun süredir transfer etmek istediği Radamel Falcao için Monaco ile görüşmelere başladı. Peki, Falcao ne zaman İstanbul'a gelecek?

Yaz transfer döneminin büyük bir bölümünde ve Radamel Falcao, uzun süre gündemden düşmek bilmedi.

Sarı kırmızılılar, bir yandan Kolombiyalı yıldız ile görüşürken bir yandan da kulübü 'yu ikna etmeye çalıştı. Yabancı basında da sıkça yer alan bu transfer sürecinde mutlu sona gelindi.

Galatasaray Spor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama ile Falcao'nun transferi için kulübü Monaco ile resmi görüşmelere başladığını duyurdu.

Falcao İstanbul'a ne zaman gelecek?

Transferin görüşmelerinin resmiyete dökülmesi ile birlikte Falcao'nun ne zaman İstanbul'a geleceği merak konusu oldu. Hürriyet Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün paylaştığı bilgiye göre Falcao, 1 Eylül Pazar günü saat 14:30 civarında İstanbul'da olacak ve uçağın Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek.

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33 yaşındaki yıldız golcünün geldiği gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Falcao'nun imza töreni ne zaman?

Öte yandan Falcao'nun transfer ücretinin ve diğer detayların ise 2 Eylül Pazartesi günü açıklanacağı iddia ediliyor.

Sağlık kontrolleri ve transfer prosedürlerinin ardından Kolombiyalı futbolcu için 3 Eylül Salı günü imza töreni düzenleneceği öne sürülüyor.