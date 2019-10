Radamel Falcao: Galatasaray benim için oldukça cezbedici bir meydan okuma

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı sarı-kırmızılı takımdaki günleri, hedefleri ve transfer süreci hakkında konuştu.

'ın sezon başında 'dan transfer ettiği Radamel Falcao, beIN Sports Haber' e özel açıklamalarda bulundu.

Kolombiyalı golcü Falcao'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Santrfor olmak ve goller için çalışmak zorundasınız. Yıllar geçtikçe hücum sanatına dair bilgiler ediniyorsunuz. Kesin olan bir şey var ki, sıkı çalışmak ve efor sarfetmek bunun en önemli malzemeleri. Bu tecrübeyi kazandığınızda her şeyin enerji ve istekle alakalı olmadığını fark ediyorsunuz. Biraz sabırla oyunu öngörme yeteneğinizi geliştiriyorsunuz belki de. Doğru anı beklemek ve hangi bölgelere hücum edeceğinizi bilmek de olabilir. En sonunda hangi yönleri geliştireceğinizin farkına varıyorsunuz."

"Bence bu bana doğuştan gelen bir yetenek ve yıllar geçtikçe devam etti. Bunun üzerine çalıştım, geliştirdim ve bu benim özel yeteneğim oldu değil mi? Eğer size bir hediye verilmişse ve üzerinde çalışıyorsanız daha iyi olursunuz. Genellikle rakip defans oyuncularına ve kalecilerine dair çalışma yapıyorum. Özelliklerine göre onları alt edebilmek için bazı stratejiler kullanabilirsiniz. Gol her hücumcu için önemlidir. Gol attığınızda bütün bakış açısı biraz değişir, kendinizi daha güvenli hissedersiniz. Golcü olmak tümüyle attığınız gollerle ilgilidir. Bence formda olduğunuzda ve gollerin içinde olduğunuz zaman her şey daha kolay olur ve her şey birbirini takip eder. Açıkçası bazı goller durumunuza ve kariyer evrenize bağlı olarak çok önemlidir. Her gol önemlidir ama bazıları size büyük rahatlık getirir çünkü bu gole çok ihtiyacınız vardır ve attığınız takdirde büyük güvenle zorluklarla başa çıkmaya başlarsınız. Bazı goller bazı zamanlarda çok şey ifade eder."

"Her zamana ve duruma göre değişir. Her zaman öz eleştirili biri olmak, kendizi geliştirmek ve büyümek zorundasınız. Diğer zamanlarda sakin olmaya ihtiyacınız vardır, kendinize güvenmek ve kötü zamanların gelebileceğini bilmelisiniz ama her şey gol attığınızda değişecektir."

"Şu an şeklini almak üzere olan ve birçok yeni oyuncunun transfer döneminin son günlerinde takıma katıldığı bir ekibiz. Bu oyuncu grubunun başarabilecekleri konusunda güvenim tam. Gerçekten kalitesi olan oyuncularımız var ama açıkçası biraz zamana ve daha fazla birlikte oynamaya ihtiyacımız var. Son maçta evimizde galip gelmeyi başaramadık ama bu kalbimizi kırmamalı. Hedeflerimiz konusunda başarılı olmak için grupta oynanacak maçlarda gereken heyecana, güvene sahibiz ve bunun için yeterli kalitemiz var."

" mevcut durumda soru işaretlerinin bulunduğu bir takım. Fakat sonuçla onların ismi Real Madrid ve iyi oyunculara sahipler. Umuyorum ki takım olarak birbirimize daha çok alışıp onlardan daha güçlü hale geliriz. Biliyoruz ki eğer iyi oynarsak ihtiyaç duyduğumuz ve umduğumuz sonucu alabiliriz. İki maç da çok önemli olacak, özellikle evimizdeki ilk maç. Bu maçı kazanabilmemiz çok önemli. Her zaman büyük takımlara karşı oynamak sizin için ekstra motisvasyon yaratır. Bence her oyuncu için Real Madrid ve oyuncularına karşı oynamak heyecan vericidir. Umarım bundan zevk alırız, oyunumuzu gösteririz ve 3 puan alırız."

"Galatasaray, çok sayıda taraftarlarıyla ve tutkusuyla 'de büyük bir kulüp. Her zaman Türkiye'de şampiyon olmak için mücadele ediyorlar ve Avrupa sahnesinde daha büyük bir kulüp olmayı hedefliyorlar. Bu aynı zamanda benim için oldukça cezbedici bir meydan okumaydı. Bence burada çok kaliteli oyuncular var ve burada güzel bir yıl olacağına inanıyorum. Bunun hakkında çok düşünmedim çünkü en başından beri buraya gelmeyi istiyordum ve Allah'a şükürler olsun ki bu fırsat karşıma çıktı."

"Galatasaray taraftarları oldukça etkileyici. Bence Güney Amerika'da gördüğümüz taraftarların tutkusuyla Türkiye'deki taraftarların tutkusu birbirine oldukça benziyor. Bu belki de Avrupa'da tecrübe edindiğim en iyi atmosfer. 90 dakika boyunca sizi destekliyorlar ve sizi en çok ihtiyacınız olduğunuz şeyleri elde etme konusunda teşvik ediyorlar. Sizin için tribünlerden gelen itici bir güç oluyorlar bu yüzden iç saha maçlarımızdan oldukça keyif alıyorum ve taraftarların seslerinin daha çok çıkmasına neden olmayı umuyorum."

"Alışma sürecim güzel gidiyor. Muslera ve bazı kulüp çalışanları bana oldukça yardımcı oldu. Hala alışma sürecindeyiz. Benim gibi büyük bir aileye sahip olan insanlar için böylesine büyük değişiklikler yapmak kolay değildir ama yeni maceramızın tadını çıkarıyoruz ve umarım elimizden gelenin en fazlasını yaparız."

"Oldukça heyecan vericiydi. Transfer olmadan önce bu karşılaşmanın hayalini kuruyordum çünkü bu taraftarların ne denli tutkulu olduğunun bilincindeydim. Her Galatasaray taraftarlarıyla karşılaştığımda beni burada istediklerini hissetmemi sağladılar. Galatasaray'da gelmemde önemli bir rol oynadıklarını düşünüyorum. Gerçekten kalbimi fethettiler ve bu yüzden buraya gelmek istedim."