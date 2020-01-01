Radamel Falcao Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de oynayacak mı?

Sakatlığını atlatan ve Yeni Malatyaspor maçının son bölümlerinde forma şansı bulan Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayacak mı?

'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun derbisinde ilk 11'de oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.

Sarı kırmızılı ekibin 'a konuk olduğu maçta sakatlanan yıldız futbolcu, 58. dakikada yerini Adem Büyük'e bırakmıştı. ve maçlarını sakatlığı sebebiyle kaçıran tecrübeli yıldız, maçının 81. dakikasında oyuna girdi ve formasına kavuştu.

İlk 11'deki yeri garanti değil

Oyunda kaldığı süre boyunca bir gol fırsatına girip bir de Onyekuru'ya pozisyon hazırlayan Falcao, zorlu derbi öncesi teknik direktör Fatih Terim'in elini güçlendirdi.

Daha fazla takım

Deneyimli teknik adam, Kadıköy'deki kritik derbi maçının ilk 11'inde ligde oynadığı son dört maçta beş gol atan Adem Büyük ile sakatlığını atlatan Radamel Falcao arasında tercih yapacak.

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de on maça çıkabilen Radamel Falcao, rakip filelere beş gol gönderdi.