Radamel Falcao Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de oynayacak mı?
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.
Sarı kırmızılı ekibin Konyaspor'a konuk olduğu maçta sakatlanan yıldız futbolcu, 58. dakikada yerini Adem Büyük'e bırakmıştı. Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarını sakatlığı sebebiyle kaçıran tecrübeli yıldız, Yeni Malatyaspor maçının 81. dakikasında oyuna girdi ve formasına kavuştu.
İlk 11'deki yeri garanti değil
Oyunda kaldığı süre boyunca bir gol fırsatına girip bir de Onyekuru'ya pozisyon hazırlayan Falcao, zorlu derbi öncesi teknik direktör Fatih Terim'in elini güçlendirdi.
Deneyimli teknik adam, Kadıköy'deki kritik derbi maçının ilk 11'inde ligde oynadığı son dört maçta beş gol atan Adem Büyük ile sakatlığını atlatan Radamel Falcao arasında tercih yapacak.
Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de on maça çıkabilen Radamel Falcao, rakip filelere beş gol gönderdi.