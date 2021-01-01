Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilir

Takımla birlikte idmanlara başlayan Radamel Falcao, yarın akşam oynanacak derbide Fatih Terim'den görev bekliyor.

Süper Lig'in 24. haftasında yarın akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'a Radamel Falcao'dan iyi haber geldi. Son idmanda takımla birlikte çalışan Kolombiyalı golcü, zorlu randevuda kadroda olacak. Yıldız futbolcu, Fatih Terim'in şans vermesi halinde ilk 11'de sahaya çıkabilir.



Galatasaray'a geldiğinden bu yana sakatlıklarla boğuşan Falcao, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 8 maça çıktı. Tecrübeli golcü, 8 karşılaşmada 5 gol atıp 2 asist yaptı.