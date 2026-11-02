Racing Santander kulübünün öfkesini tutuşturan şey, Real Madrid karşısında alınan 3-0'lık net mağlubiyet değil, maç henüz golsüz berabere devam ederken dengeleri alt üst eden hakem kararıydı. Öyle ki takımın yıldızlarından biri, kameraların kaydettiği bir şekilde hakem heyetine karşı öfkeden patladı.

Kantabriyalı kulübün koridorlarında, konuklar lehine 3-0 sona eren bu karşılaşmadaki hakem performansı nedeniyle geniş çaplı bir rahatsızlık hâkim; ancak gerçek dönüm noktası skorun 0-0 olduğu andı.

Hakem José Luis Munuera Montero, Prati'nin Kylian Mbappé'ye yaptığı müdahale gerekçesiyle tartışmalı bir penaltı kararı verdi. Doğruluğuna dair büyük şüphelere rağmen bu karar video yardımcı hakem (VAR) tarafından dahi incelenmedi. Öyle ki Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho bile maçtan sonra bunun penaltı olmadığını kabul etti.

Patlama anı

DAZN platformunun kameraları, maç sona ermeye yaklaşırken son derece gergin bir anı kaydederek Racing oyuncularının ulaştığı tansiyonun boyutunu gözler önüne serdi.

82. dakikada teknik direktör yıldız oyuncu Iñigo Vicente'yi çıkarıp yerine Gulyashvili'yi oyuna almaya karar verdiğinde, Vicente sahadan çıkarken kendini tutamadı ve yedek kulübesine doğru yürürken aniden dördüncü hakeme döndü, kameraların net bir şekilde yakaladığı yankı uyandıran bir ifadeyle yüzüne bağırdı: "Tanrım, sizi korkaklar!".

Vicente'nin bu çığlığı, takımlarının Madridli devin karşısında olumlu bir sonuç alma fırsatından onları mahrum eden korkakça bir hakem kararının kurbanı olduğunu düşünen Racing oyuncularına ve taraftarlarına hâkim olan öfke ve haksızlığa uğrama hissini özetledi.