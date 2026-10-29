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La Liga
team-logoRacing Santander
Estadio El Sardinero
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Racing Santander-Real Madrid LaLiga maçına bakış: Real Madrid, coşkulu Racing Santander'i dizginlemek istiyor

Racing Santander - Real Madrid
La Liga
Racing Santander
Real Madrid

Camp Nou'da aldığı ve LaLiga'daki şampiyonluk yarışını yeniden tamamen açık hâle getiren unutulmaz 2-1'lik El Clásico galibiyetinden güç alan Real Madrid, Espanyol karşısında 2-1 geriden gelerek kazandığı maçın coşkusunu yaşayan yeşil-beyazlılarla karşılaşmak için El Sardinero'ya gidiyor.

Racing Santander - Real Madrid: Maç detayları

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La Liga - Hafta 11
Estadio El Sardinero

Başkent devi, Kantabria'nın dirençli ekibiyle karşı karşıya

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Real Madrid, LaLiga'da zirvedeki lideri takibini sürdürmek için Racing Santander ile Estadio El Sardinero'da karşılaşacak.

Jose Mourinho'nun ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın tamamını kazanarak Santander'e formda geliyor. Son maçında Barcelona'yı Camp Nou'da 2-1 mağlup eden Real Madrid, bu sonuçla LaLiga'da liderle arasındaki puan farkını üçe indirdi.

Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Jose Lopez yönetimindeki Racing, ligde 13. sırada yer alıyor ve son maçında evinde Espanyol'u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyet, Celta Vigo karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilgi ve Barcelona'ya karşı yaşanan 7-2'lik mağlubiyetin de yer aldığı çalkantılı bir dönemin ardından takıma bir ölçüde istikrar sağladı.

Saha dışında ise Real Madrid için çalkantılı bir hafta geride kaldı. Kylian Mbappe, eski Çin lideri Mao Zedong hakkındaki yorumlarının ardından diplomatik bir krizin merkezinde kaldı. Bu yorumlar, sponsorluk anlaşmalarının feshedilmesine ve LaLiga yayınlarının Çin'de durdurulmasına yol açtı. Mbappe ve kulüp daha sonra resmî açıklamalarla özür diledi.

Saha dışındaki gelişmelere rağmen Mourinho, takımından maça odaklanmasını isteyecek. Real Madrid, istikrar yakalamakta zorlanan Racing karşısında oyuna ağırlığını koyacak kaliteye sahip. Ev sahibi ekibin bir şans yakalayabilmesi için Estadio El Sardinero tribünlerinin tüm gücüyle takımını desteklemesi gerekecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Racing Santander vs Real Madrid Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • J. Lopez

Form durumu

SAN

SAN - Form

BAR
K7-2
CEL
K5-0
VAL
B2-2
OSA
K2-0
ESP
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/17
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RMA

RMA - Form

VIL
K1-0
ROM
K3-4
SEV
K4-1
RBL
K4-1
BAR
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

İkili rekabet

Kafa Kafaya

Racing SantanderÇizimReal Madrid
0
1
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
MS
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
MS
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
MS
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
6
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
MS
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
2Attığı Gol15
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
109014011+2927
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
10811208+1225
K
K
K
K
K
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
K
K
K
K
K
4
Real BetisReal BetisBET
106221614+220
B
K
K
B
K
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
K
K
K
K
K
6
SevillaSevillaSEV
105231616017
K
K
B
K
K
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
B
K
K
B
K
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
K
K
B
B
B
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
B
K
B
K
B
10
VillarrealVillarrealVIL
103341514+112
K
B
K
K
K
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
K
B
K
B
K
12
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
K
K
K
B
K
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
K
K
B
K
K
14
LevanteLevanteLEV
102441619-310
K
K
B
B
K
15
ElcheElcheELC
102441417-310
K
B
B
K
K
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
K
B
B
K
K
17
GetafeGetafeGET
10235515-109
K
B
K
K
K
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
K
B
B
K
K
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
B
K
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme


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