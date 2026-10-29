Racing Santander - Real Madrid: Maç detayları

La Liga - Hafta 11 1 Kas 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Başkent devi, Kantabria'nın dirençli ekibiyle karşı karşıya

Getty Images

Real Madrid, LaLiga'da zirvedeki lideri takibini sürdürmek için Racing Santander ile Estadio El Sardinero'da karşılaşacak.

Jose Mourinho'nun ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın tamamını kazanarak Santander'e formda geliyor. Son maçında Barcelona'yı Camp Nou'da 2-1 mağlup eden Real Madrid, bu sonuçla LaLiga'da liderle arasındaki puan farkını üçe indirdi.

Getty Images

Jose Lopez yönetimindeki Racing, ligde 13. sırada yer alıyor ve son maçında evinde Espanyol'u 2-1 mağlup etti. Bu galibiyet, Celta Vigo karşısında alınan 5-0'lık ağır yenilgi ve Barcelona'ya karşı yaşanan 7-2'lik mağlubiyetin de yer aldığı çalkantılı bir dönemin ardından takıma bir ölçüde istikrar sağladı.

Saha dışında ise Real Madrid için çalkantılı bir hafta geride kaldı. Kylian Mbappe, eski Çin lideri Mao Zedong hakkındaki yorumlarının ardından diplomatik bir krizin merkezinde kaldı. Bu yorumlar, sponsorluk anlaşmalarının feshedilmesine ve LaLiga yayınlarının Çin'de durdurulmasına yol açtı. Mbappe ve kulüp daha sonra resmî açıklamalarla özür diledi.

Saha dışındaki gelişmelere rağmen Mourinho, takımından maça odaklanmasını isteyecek. Real Madrid, istikrar yakalamakta zorlanan Racing karşısında oyuna ağırlığını koyacak kaliteye sahip. Ev sahibi ekibin bir şans yakalayabilmesi için Estadio El Sardinero tribünlerinin tüm gücüyle takımını desteklemesi gerekecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Form durumu

İkili rekabet

Puan durumu



