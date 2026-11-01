Racing Santander'in kaptanı Inigo Sainz Maza, Real Madrid ile oynanan ve kraliyet ekibinin 3-0 kazandığı maçta hakemin Kylian Mbappe lehine penaltı kararı vermesini eleştirerek, pozisyonun faul çalınmayı hak etmediğini vurguladı.

Sainz Maza maçın ardından şunları söyledi: "Bizim açımızdan bu hiçbir şekilde penaltı sayılamaz. Tekrarı defalarca izledik, çok hafif bir temas vardı ve bunun penaltı verilmesini gerektirdiğini düşünmüyoruz. Futbol oynamış herkesin bunun penaltı olmadığını bildiğini düşünüyorum."

Racing'in kaptanı sözlerine şöyle devam etti: "Hakem hata yapabilir, ama VAR hakeminin bu kararı düzeltmek için neden müdahale etmediğini de anlamıyoruz; tıpkı bizim lehimize verilip sonra iptal edilen penaltıda olduğu gibi. Belki o penaltının iptali doğruydu."

Takımın performansını değerlendiren Sainz Maza, ilk yarıda Real Madrid'in oyuna daha fazla hâkim olan taraf olduğunu kabul etti; ancak Racing oyuncularının devre arasından sonra daha iyi bir görüntü çizdiğini, daha fazla kişilik ve cesaret sergilediğini, topu istemekte ve rakip sahada hareket etmekte daha atak hale geldiklerini belirtti.

Bu gelişmenin, takımının penaltı talep ettiği pozisyonun yanı sıra bazı şutlar ve hücum denemeleri gibi tehlikeli fırsatların ortaya çıkmasını sağladığını açıkladı.

Racing'in kaptanı, 29. dakikada sahadan ayrılan takım arkadaşı Alvaro Mantilla'nın sakatlığına da değinerek, sakatlığın yalnızca geçici bir tedirginlik olmasını ve takımın sezon boyunca ona güvenebilmesini umduğunu dile getirdi.