Racing'in teknik direktöründen Mourinho'ya meydan okuma: Real Madrid maçı öncesi cesur mesaj

Racing Santander'in teknik direktörü José Alberto López, pazar günü "El Sardinero" stadında oynanacak olan Real Madrid karşılaşmasında takımının alışıldık oyun tarzından vazgeçmeyeceğini doğruladı ve kraliyet takımı karşısında sürpriz yapmaya çalışmak için aynı anda hem cesaret hem de denge göstermenin şart olduğunun altını çizdi.

Racing'in teknik direktörü, maçın basın toplantısında, Real Madrid'in büyük bir hücum gücüne sahip olduğunu ve galibiyet elde edebilmek için olağanüstü bir maç çıkarmaya ihtiyaç duymadığını belirterek şöyle açıkladı: "Real Madrid sizi yenmek için büyük bir maç oynamaya ihtiyaç duymaz; o önce golleri, sonra maçı arar."

José Alberto, Madrid takımının tehlikesini Fransız yıldız Kylian Mbappé ile sınırlı görmekten kaçınılması konusunda uyararak Real Madrid kadrosunun olağanüstü bireysel yeteneklere sahip bir grup oyuncu barındırdığını vurguladı.

Şunları söyledi: "Mesele yalnızca Mbappé ile ilgili değil; takımdaki her oyuncu bir dahi ve tüm oyuncular bireysel kaliteleri ile muazzam yetenekleri sayesinde sizi alt edebilir; çünkü her hareketinizde dengenizi bozabilirler."

Karşılaşmanın zorluğunu kabul etmesine rağmen teknik direktör, ölçüsüz atılganlık ve hesapsız riskten kaçınarak takımını bu aşamaya taşıyan kimliğe bağlı kalacaklarının altını çizerek şöyle konuştu: "Oyun tarzımızı korumaya çalışacağız ve bunun bizi galibiyete daha da yaklaştıracağına inanıyorum, ancak cesaret düşüncesizlik anlamına gelmez ve dengeli olmamız gerekiyor; çünkü onlar bizi elimizdeki her şeyi sahaya koymaya zorlayacaklar."

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Karşılaşma Racing Santander için özel bir önem taşıyor; çünkü neredeyse 15 yıllık bir aradan sonra Real Madrid ile oynanacak bir maç olarak geliyor ve teknik direktörün doğruladığına göre kulübün uzun süredir beklediği bir maç. Teknik direktör, takımın bu aşamaya ulaşmadan önce zorlu bir yolculuktan geçtiğine işaret etti.

José Alberto şunları ekledi: "Uzun zamandır böyle maçların arayışındaydık; kulüp dünkü stat gibi sahalarda zorlu bir yolculuktan geçti ve şimdi bu karşılaşmaya sakin bir şekilde çıkıyoruz. Bu takımlarla oynamak kolay değil, çünkü her maç onlar için büyük önem taşıyor. Bizim için herhangi bir günde kaybetmek zordur, ancak onlar için beraberlik mağlubiyet gibidir; çünkü bu ligi kaybetmek anlamına gelebilir."

Racing'in teknik direktörü, Real Madrid'i ve teknik direktörü José Mourinho'yu övdü ve kraliyet takımının bu sezon en iyi dönemlerini yaşadığını değerlendirdi, ancak buna karşılık rakibiyle mücadele etmek için saha ve taraftar faktörlerine güveniyor.

Bu bağlamda şunları söyledi: "Kendi sahamızda, taraftarlarımızın varlığıyla muazzam bir güç hissediyoruz." Teknik direktör, "El Sardinero" tribünlerinin maç boyunca Real Madrid oyuncularını büyük bir baskı altına alacak bir tür "düdüklü tencere"ye dönüşeceğini öngördü.

José Alberto sözlerini, takımının karşılaşma öncesi zihniyetini yansıtan bir mesajla tamamlayarak şöyle dedi: "Kaybedecek bir şeyimiz yok."