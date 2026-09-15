"Racing Santander, Barcelona'ya gezmeye gelmedi, sürpriz yaratmaya geldi." Kantabria ekibinin teknik direktörü Jose Alberto Lopez, meydan okuma ve heyecan dolu bu sözlerle, La Liga lideri Barcelona'ya karşı yarın çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak beklenen karşılaşmadan 24 saat önce mesajını verdi.

Son antrenmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, teknik direktör bu istisnai maça yönelik büyük heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Hepimizin çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz bir görevimiz var: yarınki gibi statlarda oynamak. Barcelona'nın mevcut seviyesi göz önüne alındığında deplasmanda son derece zor bir maç, ama cesur olmaya, alışılmış kabiliyetlerimizi göstermeye ve cesaret sahibi olmaya çalışacağız."

Racing, maça zorlu koşullarda giriyor; Andre Almeida'dan ceza nedeniyle, Simon Eriksson ve Andres Martin ikilisinden ise sakatlık nedeniyle yoksun. Ancak ekip, Barcelona'ya son anlara kadar baskı yaptığı Kral Kupası maçının anısından güç alıyor.

Buna rağmen Jose Alberto, çarşamba günkü karşılaşmanın tamamen farklı olacağı görüşünde: "Kesinlikle o maça benzemeyecek. O 90 dakika süren bir maçtı, şimdi ise bir lig maçı söz konusu."

Ne ilk on bir ne yedek: İlk on bir bilmecesi

Asturyalı teknik direktör, kadrosunda yapılabilecek olası değişikliklere dair herhangi bir ayrıntıyı açıklamayı reddetti ve felsefesinin ilk on bir oyuncusu ile yedek oyuncu ilkesini tanımadığını vurguladı.

Şunları söyledi: "İlk on birde başlayan veya yedek olan oyuncular yoktur, performansla ölçülen bir performans vardır; biz bunu analiz eder ve buna dayanarak kararları alırız. Dünyanın en iyi takımlarından biriyle ya da en iyisiyle karşılaşırken değişiklikleri düşünmek karmaşık bir mesele, ama kararları alacağız ve onları şaşırtmak için en uygun olduğuna inandığımız oyuncuları seçeceğiz. Hiçbir şey açıklamayacağız."

Flick'e övgü: "Sana bir an bile rahat vermiyorlar"

Racing'in teknik direktörü, Hansi Flick'in takımını övmekten geri kalmadı ve Barcelona ile diğer büyük takımlar arasındaki farkı şöyle açıkladı: "Sana zarar verebilecek çeşitli hücum seçeneklerine sahipler, savunmada ise topu kaybettikten sonra sana çok yoğun baskı yapıyorlar. Sana bir an bile rahat vermiyorlar gibi görünüyor; işte onlarla aynı seviyedeki diğer takımlar arasındaki fark bu. Özellikle topu kaybettiğimizde son derece uyanık olmalıyız."

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz



Sözlerini, Camp Nou'da ayakta kalmanın anahtarını belirterek noktaladı: "Her zaman istedikleri şekilde oynuyorlar. Bir takım olarak üst düzeyde olmalı, muazzam bir çaba göstermeli ve dayanışma sergilemeliyiz; savunmada ise mümkün olduğunca kalemizden uzakta savunma yapmaya çalışmalıyız."