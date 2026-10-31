İspanyol kulübü Racing Santander, İspanya Kral Kupası kapsamında pazar günü "El Sardinero" stadında oynanması planlanan Real Madrid maçı öncesinde, bilet karaborsasına yasa dışı biçimde karıştıkları kanıtlanan 41 kişiye yönelik sert yaptırımlar uyguladı.

Kulüp, resmi açıklamasında, cezaların 15 sezonluk bilet sahibini, 6 taraftarı ve bilet başvuru sahipleri aktif sicilindeki (RASE) 20 üyeyi kapsadığını belirterek, zarar gören tüm kişilere, durumlarını açıklamak üzere bilet gişesine yönelmeden önce stada girişlerinin yasaklandığının bildirildiğini doğruladı.

Racing Santander ayrıca, söz konusu 41 kişi hakkında, kulübün ana statüsünde ve spor tesisinin iç yönetmeliklerinde yer alan sezonluk bilet, taraftar kartı ve bilet düzenlemelerini ihlal etmeleri ile 2026-2027 sezonu sezonluk bilet kampanyası koşullarını çiğnemeleri gerekçesiyle soruşturma dosyaları açtı.

Kulüp, soruşturmaların tamamlanmasının ardından alınan önlemlerin sonuçlarını zarar gören kişilere ve taraftarlarına bildireceğini belirtirken, aynı zamanda önümüzdeki pazar günü oynanacak Real Madrid maçı sırasında güvenlik tedbirlerinin ve stada giriş prosedürlerinin sıkılaştırılacağını açıkladı.

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Kulüp, taraftarlarına dayanışma çağrısında bulunarak, maç biletlerine yoğun talebin yaşandığı bir ortamda bazı taraftarların başkalarının sırtından maddi kazanç elde etme girişimlerinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Racing, açıklamasını, yüksek talebin bilet karaborsası için istismar edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak tamamladı; özellikle de bu uygulamaların, düzenlemelere uyan taraftarları maça gitmek üzere bilet alma fırsatından mahrum bıraktığını belirtti.