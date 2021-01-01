Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Alassane Ndao arasında neler yaşandı?

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük mağlubiyetinin önüne geçen tartışmada neler yaşandı?

Beşiktaş, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Fatih Karagümrük sınavının ardından avantajını kaybetti.

Sahasında İstanbul ekibine 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, Galatasaray ile eşit puana geldi ve gözler son maça çevrildi.

Beşiktaş'ın puan kaybının yanında gündeme yerleşen başka bir olay daha vardı.

Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao arasında maçın ardından bir gerginlik yaşandı.

Mağlubiyetin ardından yüksek olan tansiyon ateşine yaşanan gerginlik köz attı ve stat koridorları arbedeye şahit oldu.

Gerilim yalnız stat koridorlarında kalmadı, stat dışına da uzandı.

Sözcü'de yar alan habere göre; Hakan Korkmaz ile Alassane Ndao arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

İkili arasındaki gerilim büyürken polis ekipleri de olaya dahil oldu. Güvenlik güçleri Rachid Ghezzal'ın menajerini yaka paça olay yerinden uzaklaştırdı.

Gözaltına alındı

Takım otobüslerinin bulunduğu alanda yaşanan gerginlikte Ndao'nun şikayetçi olması üzerine emniyet güçleri Hakan Korkmaz'ı gözaltına alarak statta bulunan polis merkezine götürdüler.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma sonrası takım otobüslerinin bulunduğu alanda yaşanan gerginlik sonrası Hakan Korkmaz, Senegalli futbolcunun şikayetçi olması üzerine emniyet güçleri tarafından polis merkezine götürülmüştü.

Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao, kendisine hakaret ettiğini ve darpta bulunduğunu öne sürerek Hakan Korkmaz'dan şikayetçi oldu.

Korkmaz'ın ifadesinin alınmasının ardından taraflar stattan ayrıldı.

"Fiziki müdahale yok"

İhlas Haber Ajansı Spor Muhabiri Bozhan Memiş ise tartışmada fiziki müdahale olmadığını söylüyor.

"Ghezzal'ın menajeri, Ndao'ya saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olay anını görmedim, öğrendiğim kadarıyla tartışma olmuş ancak fiziki müdahale olmadan Koray araya girmiş. Ancak Ndao şikayetçi oldu. Yine de bilgi kirliliği var."

"Hakan Korkmaz tekme attı"

Ndao'nun menajeri Ercan Doğan ise Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada Hakan Korkmaz'ın Ndao'ya tekme attığını ve tartışmanın başladığını söylüyor.

"Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz, Ndao'ya tekme attı!"

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