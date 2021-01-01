Rachid Ghezzal'dan transfer açıklaması: Beşiktaş'ta kalacak mı?

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, gelecek sezon Beşiktaş'ta kalıp, kalmayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Beşiktaş'ın en dikkat çeken isimlerinin başında Rachid Ghezzal geliyor.

BB Erzurumspor karşılaşmasında attığı golle takımını öne geçiren ve galibiyette önemli rol oynayan yıldız oyuncu beIN Sports Fransa'ya konuştu.

Rachid Ghezzal neler söyledi?

Sezon başında Premier Lig ekibi, Leicester City'den kiralık olarak transfer edilen Ghezzal, geleceğiyle ilgili henüz karar vermediğini ifade etti.

"Bonservisim Leicester City'de, Beşiktaş ile satın alma opsiyonu olmadan bir yıllık anlaşmam var. Bu sezonun ardından Leicester City ile bir yıl daha sözleşmem bulunuyor.

"Gelecek sezon neler olacağını henüz bilmiyorum. Beşiktaş'ta devam etmek beni mutlu edecektir. Şu an için sadece şampiyonluğa odaklandım. Ayrıca Türkiye Kupası'nda da final oynayacağız.

"İki kupayı da kazanmayı başarırsak bu şahane olur"

Şampiyonlar Ligi faktörü

Cezayirli yıldız Süper Lig'de şampiyon olmaları halinde Beşiktaş'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'n katılması kararında etkili olacağını ifade etti.

"Şampiyon olmayı başarırsak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Gelecek sezon için seçimimi yaparken bu konular etkili olacak.

"Beşiktaş'taki performansımın sayesinde 2,5 yıl sonra yeniden Cezayir Milli Takımı'na davet edildim. Önümüzde Afrika Kupası ve Dünya Kupası var"

"Aile gibiyiz"

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın şimdiye kadar olan başarısında takımın bir aile gibi olmasının önemini vurguladı.

"Beşiktaş'ta bize en fazla güç veren durum bir aile gibi olmamız. Yıldız oyunculara sahip bir kadromuz yok belki ama herkes birbiri için mücadele ediyor. Bu bizi güçlendiriyor.

"Sağ tarafta Valentin Rosier ile birlikte görev yapıyoruz. Aynı dili konuşuyor olmamız anlaşmamızı kolaylaştırıyor. Rosier'nin oyunuma ve performansıma katkısı büyük. Forvette de Aboubakar gibi çok kaliteli bir golcümüz var. Asist sayımın fazla olmasında onun da rolü var.

"Son 3 sezon çok zorluklar yaşadım. Yeterince forma şansım olmadı. Son 3 yılda, 3 farklı ülkede, 3 farklı kulüpte forma giydim. Kendimi daha fazla gösterbilirdim bundan dolayı pişmanlık duyuyorum.

"Yeniden eski seviyeme dönmek için Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul ettim. Şimdi kararımın doğru olduğunu görüyorum ve bu beni mutlu ediyor"

Süper Lig'de 14 asistle en fazla gol pası veren isim olan Rachid Ghezzal, 3 kez de gol sevinci yaşadı.