Rachid Ghezzal Karagümrük'ü de boş geçmedi

Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Cezayirli yıldız, Karagümrük maçını da boş geçmedi ancak bu gol Beşiktaş'a yetmedi.

Süper Lig'de son haftaya lider giren Beşiktaş'ta kritik Karagümrük karşılaşmasında beraberlik golünü atan isim olan Rachid Ghezzal, ligdeki 17 asistinin yanı sıra yedinci golüne ulaşmış oldu.

Toplamda 24 gole doğrudan katkı yapan Cezayirli oyuncu böylece 19 gol, 5 asistle oynayan Cyle Larin ile birlikte takımının skora en fazla etki eden oyuncusu oldu.

Ghezzal'in kariyeri

Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki kilit oyuncusu olan 29 yaşındaki yıldız böylece kariyerinin en özel sezonundaki etkili performansını da sürdürmeyi başardı.

Geçtiğimiz sezon Fiorentina'da 19 maçta 1 gol kaydedebilen ve kendisi adına kötü bir dönem geçiren Ghezzal, kariyerini de canlandırmış oldu.

Bonservisi Premier Lig takımlarından Leicester City'de bulunan Ghezzal, İngiliz takımının formasını giydiği tek sezonda 19 maçta 1 gol kaydederken, daha sonrasında kadroda düşünülmemişti.

Lyon forması giydiği 2015-2016 sezonunda 29 maça sığdırdığı sekiz gol ve sekiz asistle dikkat çeken Ghezzal'ın Beşiktaş ile olan kontratı sezon sonunda bitecek.

Önümüzdeki sezon hangi takımın formasını giyeceği henüz netlik kazanmayan Ghezzal için son kararı Leicester City teknik heyetinin vermesi bekleniyor.

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