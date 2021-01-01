Rachid Ghezzal: Göztepe maçında her şeyimizi vereceğiz!

Beşiktaş'ın yıldızı Karagümrük maçını unutup, son maça odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in nefesleri kesen şampiyonluk yarışında son haftaya averajla lider giren Beşiktaş'ın bu sezon yakaladığı başarıda büyük rol oynayan Rachid Ghezzal, Göztepe karşılaşmasını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Beşiktaş taraftarı için savaşacaklarını söyleyen Cezayirli oyuncu, şampiyonluk sözü verdi.

Ghezzal ne söyledi?

Kazanmaktan başka bir çarelerinin olmadığının altını çizen Ghezzal, sahaya 90 dakika boyunca her şeylerini vereceklerini söyledi:

"Benim gol atmış olmamın hiçbir anlamı yok. Kafamızı dik tutmalı, son maçımıza bakmalıyız.

"Kendimiz ve taraftarlarımız için her şeyi vereceğiz. Göztepe maçını kazanıp, şampiyon olmak istiyoruz."

24 gole etki etti

Bu sezon forma giydiği 30 lig karşılaşmasında 7 gol atan ve 17 asist yapan Ghezzal, Cyle Larin ile birlikte Beşiktaş'ın skora en fazla etki eden oyuncusu olmuştu.

Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Leicester'a dönecek.

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