Rabah Madjer’in Hossam Hassan’a yönelik ateşli mesajı: Salah değiştirilemez… Cesaret, zaferin anahtarıdır

Mısır milli takımının Belçika karşısındaki performansını doğrudan değerlendirirken, Cezayirli futbol efsanesi Rabah Madjer, teknik direktör Hossam Hassan’a net bir teknik mesaj gönderdi; “Firavunlar”ın potansiyelini överek, gelecek maçlarda daha cesur olmalarını istedi.

Majer’in konuşması, Mısırlı teknik direktöre övgü, yıldız oyuncuların kadroda yer almasına ilişkin açık görüşler ve mücadele ruhunu korumaya yönelik bir motivasyon mesajı içeriyordu.

Eski Cezayirli yıldız Rabah Madjer, Mısır milli takımının Belçika karşısında sergilediği performansı övdü ve “Firavunlar”ın güçlü bir performans gösterdiğini ve galibiyeti hak ettiklerini vurguladı.

Majeur, “Sky News Arabia”ya yaptığı açıklamada, “Maç çok çekişmeli geçti ve Mısır milli takımı Belçika karşısında iyi bir performans sergiledi” dedi.

Hüsam Hasan’ın performansına ilişkin değerlendirmesinde Majer, “Açıkçası Hüsam Hasan iyi ve zeki bir teknik direktör, ancak ona şunu söylemek isterim: İnşallah önümüzdeki maçlarda daha cesur olun… Elinizde güzel bir takım var ve başarıya ulaşmak için tüm imkânlara sahipsiniz” dedi.

Mager, Muhammed Salah’ın oyundan çıkarılması kararını teknik bir hata olarak değerlendirerek eleştirdi: “Salah takımda kalmalıydı. Rakip, Mısır karşısında oynarken Muhammed Salah gibi büyük bir oyuncudan korkuyor.”

Cezayir'in efsane futbolcusu, İmam Aşur'un performansından etkilendiğini belirterek, onu kendisini şaşırtan bir oyuncu olarak nitelendirdi: "Golü atan İmam Aşur, gerçekten mükemmel bir performans sergiledi."

Majeur, konuşmasını Hossam Hassan’a yönelik doğrudan bir mesajla noktaladı: “Hossam büyük bir teknik direktör ve benim tavsiyelerime ihtiyacı yok. Ancak tek bir şey söyleyeceğim: Daha cesur, daha cesur, daha cesur olun. Mısır milli takımıyla başarıya ulaşmak için gerekli tüm unsurlar elinizde.”

Majer, milli takımın turnuvada ilerleyebilmesi için neye ihtiyacı olduğu sorusuna ise aynı unsurlara sadık kalınması gerektiğini vurguladı: “Aynı ruhla. Mücadele ruhuyla ve sergilediğiniz aynı seviye ve performansla.”