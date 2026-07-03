Rabah Madjer: Cezayir’in elenmesi haklıydı… Petković ise felaketti

Cezayir’in efsanesi Rabah Madjer, Cuma günü sabahın erken saatlerinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası 32’li tur maçında İsviçre’ye (0-2) karşı şok bir şekilde elendikten sonra, “Yeşiller”in teknik direktörü İsviçreli Vladimir Petković’e sert eleştiriler yöneltti.

"Nadina" programında yaptığı açıklamada Majer, "Cezayir'in elenmesi haklıydı, çünkü üstünlüğünü kanıtlayan İsviçre karşısında hiçbir şey gösteremedik; İsviçre daha da farklı bir skorla kazanabilirdi" dedi.

Mazer, sözlerine şöyle devam etti: “Büyük bir acemilik yaşadık, ancak teknik direktör maça yanlış bir kadroyla çıktı. Bazı oyuncuları kadro dışı bırakıp, genç oyuncu İbrahim Mazza’yı sahte forvet olarak sahaya sürdü; bu pozisyon, onun yeteneklerinden çok uzak.”

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Şöyle devam etti: “Petković, Cezayirli oyuncuları zihinsel olarak yıkan bazı felaket kararlar aldı ve benim açımdan bu mağlubiyet hak edildi.”

Ve şöyle tamamladı: “Bu tura hazırlık zaten iyi değildi. Bazıları İsviçre’ye karşı oynamanın kolay olacağını ve tur atlamanın garantili olduğunu söylüyordu, ancak ben futbol sözlüğünde hiçbir temeli olmayan bu tür söylemleri daha önce de kınamıştım.”



