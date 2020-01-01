Quique Setien'den Pique açıklaması: Onun babası değilim

Barcelona'nın yeni teknik direktörü, Gerard Pique'nin iş hayatındaki çalışmalarından endişe duymadığını açıkladı.

Birkaç yıl önce Harvard Üniversitesi'nde "Eğlence, Medya ve Spor Ticareti" dersini alan 'nın savunma oyuncusu Gerard Pique, şirketiyle birlikte tenis sektöründe faaliyet gösteriyor.

Kendi şirketiyle alakalı "Hayatımın projesi" ifadelerini kullanan Pique ile ilgili konuşan Barcelona'nın teknik direktörü Quique Setien, oyuncusunun bu durumunun saha içini etkilemediği sürece bir sorun olmadığını belirtti.

Sport ile yaptığı röportajda açıklamalarda bulunan Setien "Ben hiçbir oyuncumun babası değilim. Sadece onların teknik direktörüyüm. Eğer iyi çalışmazlarsa endişe edebilirim. Pique olgun ve sorumluluklarının farkında olan bir insan. Ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini biliyor. Özel hayatında yaptıkları beni ilgilendirmez" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Barcelona'nın başında 4 resmi maça çıkan Quique Setien, bu karşılaşmaların 3'ünü kazanırken 1'inde mağlup oldu.