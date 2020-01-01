Quique Setien'den Lionel Messi yorumu: Tartışmaların olması normal
Barcelona teknik direktörü Quique Setien, Lionel Messi ile aralarında sorun olduğu iddiaları hakkında konuştu.
Atletico Madrid maçı öncesindeki basın toplantısında konuşan Setien, Messi'nin yardımcısı Sarabia'nın Celta Vigo maçındaki direktiflerini umursamaz tavırları için, "Her zaman tartışmaların ve farklılıkların olması normaldir. Bu hep olur. Ben de kolay bir oyuncu değildi. Yapmaya çalışmamız gereken ise herkesi bazı müştereklerde buluşmaya ikna etmektir" ifadelerini kullandı.
Bunun doğal bir şey olduğunu belirten Setien, "Aramızda iyi bir iletişim var. Celta maçındaki olaya hiç önem vermiyorum" dedi.
Oyuncularla teknik ekip arasında iyi bir ilişkinin bulunduğunu söyleyen Setien, "Belli anlarda farklı fikirlerde olduğumuz doğrudur. Dün birçok konu hakkında konuştuk ama sonuç olarak ana meselemiz olan futbola odaklandık. İşleri daha iyi hale getirmeliyiz" yorumunu yaptı.