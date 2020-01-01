Quique Setien'den Lionel Messi yorumu: Tartışmaların olması normal

Messi'nin Celta Vigo maçındaki hoşnutsuz görüntüsü hakkında konuşan Setien, aralarında bir sorun olmadığını belirtti.

teknik direktörü Quique Setien, ile aralarında sorun olduğu iddiaları hakkında konuştu.

maçı öncesindeki basın toplantısında konuşan Setien, Messi'nin yardımcısı Sarabia'nın maçındaki direktiflerini umursamaz tavırları için, "Her zaman tartışmaların ve farklılıkların olması normaldir. Bu hep olur. Ben de kolay bir oyuncu değildi. Yapmaya çalışmamız gereken ise herkesi bazı müştereklerde buluşmaya ikna etmektir" ifadelerini kullandı.

Bunun doğal bir şey olduğunu belirten Setien, "Aramızda iyi bir iletişim var. Celta maçındaki olaya hiç önem vermiyorum" dedi.

Daha fazla takım

Oyuncularla teknik ekip arasında iyi bir ilişkinin bulunduğunu söyleyen Setien, "Belli anlarda farklı fikirlerde olduğumuz doğrudur. Dün birçok konu hakkında konuştuk ama sonuç olarak ana meselemiz olan futbola odaklandık. İşleri daha iyi hale getirmeliyiz" yorumunu yaptı.