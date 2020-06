Quique Setien: "Şampiyonluk için her maçı kazanmalıyız"

Quique Setien, gelecek hafta başlayacak olan lig öncesi açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Quique Setien, ligde kalan maçların tamamını kazanarak şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Katalan devi, ligde bitime 11 hafta kala 'in iki puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Salgın nedeniyle üç aydır askıya alınan , gelecek hafta kaldığı yerden devam edecek. Barcelona ise ilk maçını 13 Haziran'da Mallorca ile oynayacak.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Setien, "Şampiyonluk için kalan tüm maçlarımızı kazanmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Çalışmalarımızı iyi bir şekilde sürdürüyoruz. Lig başladığında en iyi form durumunda olmalı ve her maçımızı kazanmalıyız. Şu anda mental olarak iyi bir durumdayız." dedi.

Tam olarak hazır hale gelmeleri için önlerinde bir hafta daha olduğuna değinen Setien, şöyle devam etti: "Her oyuncumuz sahaya çıkmak için fazlasıyla istekli. Dinlenme fırsatı da buldular ve şu an özel bir motivasyona sahipler. Bunun her takım için geçerli olacağını düşünüyorum."

Setien ayrıca Ocak ayından beri sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Luis Suarez'in de hazır hale geldiğini sözlerine ekledi.