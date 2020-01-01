Quique Setien: Messi'yle alakalı spekülasyonlara dahil olmayacağım

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılma ihtimali konuşulurken, teknik direktör Quique Setien bu konuyla ilgili yorum yapmamayı seçti.

'ya verilen araya lider olarak giren , geçtiğimiz günlerde kendi evinde 'le 2-2 berabere kalarak, 'in 4 puan gerisine düştü.

Yaşanan puan kayıplarından çok, gelecek yaz sözleşmesi bitecek olan takımın Arjantinli yıldızı 'nin sözleşmesini uzatmak istemediği haberleri gündeme damga vurdu.

Takımın kötü gidişi ve Messi'nin durumu sebebiyle üzerinde yoğun bir baskı oluşan Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

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Setien "Onun ağzından böyle bir açıklama duymadım. Zaten bu benim görevim değil. Onunla ilgili bir sorun görmüyorum. Gerisi tamamen spekülasyon." ifadelerini kullandı.

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Barcelona yönetiminin La Liga veya UEFA Şampiyonlar Ligi'nden birinin bile kazanılamaması halinde Setien'in görevine son vermesi bekleniyor.

Katalan ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Bu sezon Barcelona formasıyla 37 resmi maça çıkan 33 yaşındaki Messi, 27 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.