Quique Setien: Lionel Messi attığı gollerden çok daha fazlası

Arjantinli yıldızın çok yönlü bir oyuncu olduğunu belirten Setien, Messi'nin yalnızca attığı gollerle değerlendirilmesini yanlış bulduğunu açıkladı.

teknik direktörü Quique Setien, 'nin sadece skorerliğiyle değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Cumartesi günü Barça'nın Mallorca deplasmanında 4-0 kazandığı maçta kaydettiği bir golle kulüp ve Millî Takım kariyerinde 700 gole ulaşmasına yalnızca iki gol kalan Messi, salı günü Camp Nou'da oynanacak maçında ise 700 gole ulaşabilir.

Buna karşın Setien ise Messi'nin attığı gollerden çok daha fazlası olduğunu belirtti.

Daha fazla takım

"Leo'yu sadece attığı goller üzerinden değerlendirmemelisiniz," diyen Setien, "Takıma diğer katkılarını da göz önünde bulundurmalısınız. Bize birçok konuda katkı sağlıyor. Ama elbette 700 gol astronomik bir sayı. Sanırım artık buna ulaştığını söyleyebiliriz. O, dünyanın en iyi oyuncusu," yorumunu yaptı.