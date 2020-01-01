Quique Setien: Lionel Messi attığı gollerden çok daha fazlası
Barcelona teknik direktörü Quique Setien, Lionel Messi'nin sadece skorerliğiyle değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.
Cumartesi günü Barça'nın Mallorca deplasmanında 4-0 kazandığı maçta kaydettiği bir golle kulüp ve Millî Takım kariyerinde 700 gole ulaşmasına yalnızca iki gol kalan Messi, salı günü Camp Nou'da oynanacak Leganes maçında ise 700 gole ulaşabilir.
Buna karşın Setien ise Messi'nin attığı gollerden çok daha fazlası olduğunu belirtti.
"Leo'yu sadece attığı goller üzerinden değerlendirmemelisiniz," diyen Setien, "Takıma diğer katkılarını da göz önünde bulundurmalısınız. Bize birçok konuda katkı sağlıyor. Ama elbette 700 gol astronomik bir sayı. Sanırım artık buna ulaştığını söyleyebiliriz. O, dünyanın en iyi oyuncusu," yorumunu yaptı.