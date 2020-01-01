Quique Setien: Köy ineklerinden Lionel Messi'ye...

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Quique Setien, imza töreninin ardından ilk basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Ernesto Valverde'nin görevine son verilmesiyle 'nın başına geçen Quique Setien, imza töreninin ardından açıklamalar yaptı.

Barcelona'yı çalıştırmayı hayal dahi edemediğini söyleyen Setien şunları dile getirdi:

"Öncelikle kulübe, başkana, Eric Abidal ve Ramon Planes'e bana bu şansı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. En çılgın hayallerim arasında bile Barcelona'yı çalıştırmak, burada olmak yoktu. Ben çok duygusal biriyim ve bugün benim için çok özel bir gün. Öncelikle kulübe teşekkür ederim. Bu meydan okuma için oldukça heyecanlıyım."

2022 yılına kadar sözleşme imzalayan 61 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı yeni görevi ile ilgili duyduğu heyecanı şöyle ifade etti:

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"Daha dün köyümdeki ineklerin yanından geçiyordum, şimdi ise dünyanın en iyi futbolcularının hocası oldum. Oyuncularla konuştum, ilk teması kurduk. Onların istekli oluşunu görmek muazzamdı. Birbirimizi hızlıca anlayacağımızdan şüphemiz yok çünkü onlara sunacağım birçok şeyi zaten biliyorlar."

"Açık olduğumuz birçok şey var ve bunları oyunculara aktarmaya çalışacağız. Bunu yaparken sadece kelimelerle yetinmediğimizden emin olmaya çalışacağız. Bu kulübün talepleri ve standartları sizden bunu bekliyor."

6 kez Ballon d'Or kazanan ile çalışmak konusunda düşüncelerini belirten Setien şöyle devam etti: "Barcelona'yı izlemekten ve son dönemdeki oyuncularından çok keyif aldım. Hala dünyadaki en iyi oyuncuya hocalık yapacak olmamın ne demek olduğunun tam olarak farkında değilim. Bir taraftan ona hayranlık duyuyorum; ancak diğer yandan her şeyin bir yeri olduğunu düşünüyorum."