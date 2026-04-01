Quinten Timber, Feyenoord'un seviyesine ilişkin samimi bir açıklama yaptı

Quinten Timber, Feyenoord'dan ayrıldıktan sonra Olympique Marsilya'ya hızla uyum sağladı. Orta saha oyuncusu, Algemeen Dagblad gazetesine verdiği röportajda, kendi ifadesiyle hiç olmadığı kadar iyi hissettiğini ve Dünya Kupası'na katılma şansından hiç şüphe duymadığını açıkça belirtti.

Timber, Fransa'ya transferiyle ilgili olarak "Bu büyük bir adım" diyor. "Fransız futbolu hakkında genellikle fiziksel olarak çok güçlü bir lig olduğu söylenir, ancak burada gerçekten iyi futbol oynanıyor."

Hollanda milli takım oyuncusu, her gün seviye farkını hissediyor. "Sadece antrenmanlarda Mason Greenwood ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın kaleye nasıl vuruş yaptıklarına baksanız yeter. Bu kalite ve bir takım arkadaşı olarak buna dahil olmak istersiniz."

Timber, Marsilya'ya geldiğinden beri geliştiğini hissediyor. "Kesinlikle. Olympique'e transferimden bu yana her maçta oynadım. Sadece Paris Saint-Germain maçından bile çok şey öğrendim."

"Fransa'da işleri ciddiye alıyorlar. Hollanda'da ise bazen, hatta çoğu zaman naif davranıyoruz." Timber'e göre tempo ve baskı çok daha yüksek. "Topa sahip olma süresi daha kısa, aksi takdirde arkanızda birileri oluyor."

Dünya Kupası yaklaşırken, orta saha oyuncusu hedefleri konusunda net. "Hiç de değil. Bu yaz Dünya Kupası'na gideceğime eminim." Oranje'deki konumuna güveniyor. "Milli takım teknik direktörü benim ne kadar değerli olduğumu biliyor."

Son olarak Timber, özellikle geleceğe bakıyor ve Feyenoord'dan ayrılışını geride bırakıyor. "Dürüst olmak gerekirse, artık Eredivisie'yi pek takip etmiyorum."