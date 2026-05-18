Quinten Timber, başarısız geçen altı ayın ardından Olympique Marsilya'dan ayrılıyor ve büyük bir transfer hamlesine hazırlanıyor

Önde gelen L’Équipe gazetesi, Quinten Timber’in önümüzdeki yaz yeni bir kulüp arayışına gireceğini bildirdi. Hollanda milli takımında 10 kez forma giyen oyuncu, kulüpten ayrılma izni aldı ve kesinlikle üst düzey bir transfer hedefliyor.

Geçen hafta, Marsilya'nın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde kesinlikle yer almayacağı kesinleşti ve bu durum kulüp için büyük mali sonuçlar doğurdu. Kadroda büyük bir revizyon yapılması gerekiyor ve Timber, satılık oyuncular listesine konulan isimlerden biri.

Orta saha oyuncusu, geçen kış transferinden bu yana pek de ikna edici bir performans sergileyemedi. Timber, ligde 15 resmi maça çıktı, ancak hâlâ ilk golünü veya asistini bekliyor.

Marseille, Timber'dan önemli bir kâr elde edebilir, zira oyuncu dört ay önce Feyenoord'dan sadece 4,5 milyon avroya transfer edilmişti. Hollandalı oyuncunun sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyor.

L’Équipe ayrıca Timber’in kariyerinde bir sonraki adıma sıcak baktığını da biliyor. Söylentilere göre, kardeşi Jurriën Timber’in de forma giydiği Premier League’e transfer olmaya kararlı.

Bu arada Igor Paixão'yu da aynı kader bekliyor olabilir. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun da sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyor ve ayrıca piyasada oldukça rağbet görüyor. Bu nedenle Marsilya'ya büyük bir finansal destek sağlayabilir.

L’Équipe’e göre kulüp, Avrupa Futbol Federasyonu ile 2022’de varılan bir anlaşma neticesinde yapılan mali taahhütler nedeniyle UEFA’nın sıkı denetimi altında bulunuyor. Marsilya, dayatılan şartları yerine getirmezse yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Kulüp daha önce iki milyon euro para cezasına çarptırılmıştı; bu cezanın büyük bir kısmı ertelenmişti.