Eski futbolcu Quincy Promes, geçen yaz uyuşturucu kaçakçılığındaki rolü hakkında ilk kez kapsamlı ifade verdi. Bunu avukatı pazartesi günü istinaf duruşmasında söyledi.

34 yaşındaki Promes, haziran ayında 2020’deki kokain kaçakçılığında hem kendi rolü hem de kuzeni Marylio V.’nin rolü hakkında bir tam gün sorgulandı. Avukatı Geert-Jan Knoops, Amsterdam’daki mahkemede “Bu davaya nasıl dahil olduğunu anlattı” dedi. Promes’in ayrıca şifreli telefonlar hakkında da konuştuğu belirtildi.

Promes, Şubat 2024’te büyük çaplı uyuşturucu ticaretindeki payı nedeniyle gıyabında altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ele geçirilen yazışmalardan, hücum oyuncusunun Ocak 2020’de 650 ve 712 kiloluk partilerin içeri sokulması için çıkarma ekiplerini yönlendirdiği ortaya çıktı. Gümrük, bu iki uyuşturucu partisinden birine el koydu. Diğer partiyle ise milyonlar kazanıldı.

Ajax ve Hollanda Milli Takımı’nın eski oyuncusu, ilk derece mahkemesindeki yargılama sırasında duruşmalara katılmamış, suça karıştığını reddetmiş ve istinafa gitmişti. Promes sonunda Dubai’de yakalandı ve Hollanda’ya iade edildi. Halihazırda 1,5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyor.

İstinaf sürecinde mahkeme, kuzeninin yeni ifadeler hakkında sorgulanabileceğine karar verdi. Bu sorgu kasım ayında yapılacak. Davanın esasına ilişkin duruşmalar 30 Kasım ve 2 Aralık tarihlerine planlandı. Bu kapsamda Promes, ayrıca 2020’de bir aile ferdini bıçakladığı şüphesiyle de yargılanıyor.

Marylio V. de geçen mart ayında istinafta üç yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu, ilk derece mahkemesinde altı yıl hapis cezası almasının ardından çok daha düşük bir cezaydı.















