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Danny Ghosen, College Tour de podcast! programında Quincy Promes'in, hayatı ve ceza davaları hakkında bir belgesel çekmesi için kendisine ulaştığını açıkladı. Futbolcu, yapımın tüm masraflarını da kendisi karşılamak istiyordu.

Ghosen, podcast'te söze şöyle başlıyor: “Bir süre önce futbolcu Quincy Promes'le iletişime geçtim. Ona, ‘Artık hikâyenin kendi tarafını anlatmanın zamanı gelmedi mi?’ dedim. Promes, ‘Şimdi değil, şimdi değil. Belki başka zaman’ dedi. Altı ay sonra da kuzeninin benimle iletişime geçeceğini söyledi.”

Ghosen, ardından Promes'in kuzeniyle görüştüğünü anlatıyor. Görüşmede, eski Hollanda millî futbolcusunun kendi tarafını anlatmak için bir belgesel yapmak istediği ortaya çıktı. Yapımın tüm masraflarını kendisi ödemek istiyordu.

Ghosen, “Ben de ‘Bu zor olur’ dedim” diye anlatıyor. Sunucu Twan Huys, “Çünkü o zaman bağımsızlığından vazgeçmen gerekir” diye ekliyor. Ardından Ghosen'e teklifi kabul etmeyi bir an olsun düşünüp düşünmediğini soruyor.

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Gazeteci, “Hayır, tabii ki düşünmedim. Çünkü hakkında belgesel yapacağın ve eleştirel yaklaşmak istediğin biri tarafından finanse edilemezsin” yanıtını veriyor.

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Huys, Promes'in ceza davalarında da hüküm giydiğine dikkat çekiyor. Ghosen, “Bu yüzden kesinlikle olmaz. Üstelik para nereden geliyor? Uyuşturucu parası olabilir” diyor.

Promes, Haziran 2023'te kuzenini ağır şekilde yaralamaktan bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Abcoude'de bir partide çıkan tartışma sırasında kuzeninin bacağına bıçak saplamıştı.

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Eski millî futbolcu, Şubat 2024'te bir kez daha hapis cezasına çarptırıldı. Bu kez mahkeme, Anvers Limanı üzerinden 1.350 kilodan fazla kokain kaçakçılığına karıştığı için ona altı yıl hapis cezası verdi.

Her iki mahkûmiyet kararı da henüz kesinleşmedi. İki ceza davasındaki temyiz başvuruları, 30 Kasım 2026'dan itibaren Amsterdam İstinaf Mahkemesi'nde görülecek.