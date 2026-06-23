Quilindschy Hartman, Burnley’den sadece bir sezonun ardından ayrılıyor ve yeni bir üst düzey ligde sözleşme imzalıyor

ESPN’in haberine göre, Quilindschy Hartman Burnley’den ayrılıp Espanyol’a transfer olacak. Böylelikle, Hollanda milli takımında beş kez forma giymiş olan oyuncunun Premier League macerası tek sezonla sınırlı kalacak.

Hartman, bir yıl önce Feyenoord'dan 10 milyon euroya ayrılıp Burnley'e katılmıştı. Başlangıç umut vericiydi, ancak sezonun ortasında Hartman aniden kadrodaki yerini kaybetti.

Bu durum ve Premier Lig'den küme düşme nedeniyle ayrılması kaçınılmaz hale geldi. Amerikalı Alan Pace'in hem Espanyol hem de Burnley'in sahibi olması nedeniyle LaLiga'ya geçişin gerçekleşmesi kolay olacak.

Dikkat çeken bir ayrıntı ise, Hartman’ın Ocak ayında RCDE Stadyumu’nda Espanyol’un bir maçını izlemiş olması. Bu ziyaret, şimdi somut ilginin ilk işareti olarak görülüyor. O zamandan beri temaslar daha da yoğunlaştı.

Bunun kesin bir transfer mi yoksa kiralama anlaşması mı olacağı şimdilik belirsiz. İngiltere’de 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Hartman için Espanyol’un ciddi bir transfer ücreti ödeyebileceği pek olası görünmüyor. Burnley de daha önce sol bek oyuncusunun geçici olarak ayrılmasına işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Hartman, Eredivisie’den ayrıldıktan sonra kariyerinin bu şekilde gelişeceğini hiç şüphesiz hayal etmemişti. Geçen sezonun ilerleyen dönemlerinde, sadece Burnley’deki yerini kaybetmekle kalmadı, Hollanda milli takım kadrosundaki yerini de gözden kaçırdı.

Kısa bir süre önce Hartman, Curaçao milli takımına geçip geçemeyeceğini araştırdığını belirtti, ancak Oranje formasıyla oynadığı beş maç nedeniyle bu imkânsızdı.