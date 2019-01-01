Quaresma ve diğerleri: Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Ricardo Quaresma, Cihat Arslan ve Bernard Mensah'ın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den 7 kulüp TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Quaresma'nın da "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

TFF Hukuk Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki maçların ardından Fenerbahçe, Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa kulüplerinin çirkin ve kötü tezahürat, MKE Ankaragücü Kulübünün ise saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın "sportmenliğe aykırı hareketi", aynı takımdan Bosna Hersekli oyuncu Edin Cocalic ve İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah ise "kural dışı hareketi" nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.