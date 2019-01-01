Quaresma transfer görüşmelerine başladı! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 24 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Ricardo Quaresma için İtalyan medyasında bir iddia ortaya atıldı.

Yıldız ismin Amerikan 1. Futbol Ligi MLS'ten bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu öne sürüldü.

23 Ocak akşamı Quaresma'nın eşi ve çocuklarının Türkiye'den ayrıldığı öğrenildi.

Genç kaleciyle yola devam

Beşiktaş, genç kalecisi Fatih Değirmenci ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Antalya kampına da katılan Fatih Değirmenci, sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Love ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş uzun süredir takımdan gitmesi için çaba gösterdiği Vagner Love ile anlaştı.

Fanatik 'te yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, 900 bin euro ödeyip 34 yaşındaki futbolcunun bugün sözleşmesini fesh edecek.

Anlaşmaya göre Brezilyalı futbolcunun, Türkiye’den herhangi bir takıma transfer olması durumunda, siyah beyazlı kulübe 2 milyon euro ceza ödeyeceği öğrenildi.