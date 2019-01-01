Quaresma gidiyor İtalyan geliyor! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 26 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Ricardo Quaresma ile yollarını ayrımaya hazırlanan Beşiktaş'ın Inter'in sağ beki Antonio Candreva ile görüştüğünü iddia edildi.

İtalyan medyasında yer alan habere göre Beşiktaş, Candreva'nın menajeri Federico Pastorello ile görüştü.

Siyah beyazlı kulübün henüz Inter'e resmi bir teklif iletmediği Pastorello'dan gelecek yanıta göre hareket edeceği belirtildi.

Beşiktaş, Tottenham ile anlaştı

Ryan Babel'in takımdan ayrılmasından sonra sol açık bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibiyle anlaştı.

Akşam'da yer alan habere göre sol açık için en güçlü aday olarak gösterilen Kevin N'Koudou'nun kulübü Tottenham ile görüşmeler olumlu ilerliyor.

İngiliz ekibiyle anlaşan siyah beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncuyu da ikna etmeye çalışacak.

Santos Başkanı, Adriano için konuştu

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano ile ilgilenen Santos Başkanı transferle alakalı açıklamalarda bulundu.

Brezilya basınına konuşan Santos Başkanı, transfer görüşmelerinin iki tarafla hala devam ettiğini ve çözülemeyecek hiçbir şeyin olmadığını söyledi.