Quaresma, Beşiktaş'ta kalıyor! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri 28 Ocak

Beşiktaş'ta son transfer gelişmeleri neler? Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada.

Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Ricardo Quaresma'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Portekizli oyuncunun geleceği bugün belli oluyor. Porto'ya transfer olacağı iddia edilen Quaresma, bugün İkinci Başkan Serdal Adalı ile görüşecek.

İddiaya göre tarafların görüşmesinin ardından Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta kalacak.

Tolgay Arslan transferi için görüşmeler sürüyor

Beşiktaş yönetiminin, Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüşmelere devam ettiği belirtildi.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre iki kulüp arasında daha önceden yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamış olsa da pazarlıklar sürüyor.

Haberde Beşiktaş yönetiminin Şener Özbayraklı artı para formülüne sıcak baktığı, Fenerbahçe cephesinin ise takasın yanında ödenecek parayı düşürmeye çalıştığı kaydedildi.

Öte yandan siyah-beyazlıların Tolgay'ın Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesi halinde oyuncuyu affetmeyi planladığı da gelen haberler arasında.