Quaresma: Beşiktaş’a gol atarsam sevinmem

Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, ayrılık süreci ve yeni takımındaki hedefleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

2010-2013 ve 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, sözleşmesinin sona ermesiyle yaz transfer döneminde 'ya transfer olmuştu. 35 yaşındaki Portekizli futbolcu, siyah beyazlı ekipten ayrılış sürecine, Beşiktaş taraflarlarının kendisine karşı tutumuna ve Kasımpaşa ile Süper Lig hedeflerine dair Fanatik gazetesinden Süleyman Hatırasu'ya açıklamalar yaptı.

Kasımpaşa'dan sonra futbolu bırakmayı düşünmeyen Quaresma, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Hâlâ futbolun bana, benim de futbola vereceğim çok şey var. Oynamaya devam edeceğim. Kasımpaşa ile kontratım 1+1 yılık bu yüzden bu senenin tadını çıkarıp elimden gelenin en iyisini yapıp seneye ne olacağımı hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile problem yaşayarak takımdan ayrılan Quaresma, “Başkanın tavrından dolayı tesiste vedalaşamadığım kişiler oldu. Bu, başkandan kaynaklanan bir sebepti. Beşiktaş Başkanı, zaten benim için hakkında konuşulmasına gerek olmayan birisi, benim için var olmayan birisi. Oradaki insanların hepsi bana çok iyi davrandı, çok sıcak davrandı. Onları gördüğümde ben de onlara aynı şekilde davranacağım" sözlerine yer verdi.

Bir gün Beşiktaş'a yeniden dönüp dönmeyeceği sorulduğunda tecrübeli futbolcu, Fikret Orman olduğu sürece böyle bir şeyi düşünmediğini dile getirdi: "Geleceği tahmin etmek kolay değil ama mevcut başkan orada olduğu sürece Beşiktaş’a döneceğimi düşünmüyorum. Bununla alakalı konuşmaya da gerek yok. Ben artık Kasımpaşa’nın futbolcusuyum. Buraya geldim ve burada çok mutluyum. Beşiktaş’a döner miyim dönmez miyim çok fazla düşünmüyorum. Benim bütün düşüncem Kasımpaşa için en iyisini vermek."

"Beşiktaş'a gol atarsam sevinmem"

Beşiktaş'a karşı forma giydiğinde neler hissedeceği sorulduğunda Quaresma şöyle yanıt verdi: “Ben bir profesyonelim. Tabii ki Beşiktaş maçında elimden geleni yapıp takımımın galibiyetine yardımcı olmak isterim. Farklı duygularla oynanacak olan bir maç olacak. Benim için içinde çok fazla sevgi barındıran, çok fazla anı barındıran bir maç olacak. Daha önce Beşiktaş forması ile ’ya karşı oynarken hissetiğim şeylerin bir benzerini hissedeceğimi düşünüyorum. Daha farklı bir etki olacaktır, daha karmaşık duygular olacaktır. Ben sahaya kaybetmek için çıkmayacağım. Beşiktaş taraftarının bana hala gösterdiği sevgi beni mutlu ediyor. Çünkü kulüpten neden ayrıldığımı, sebeplerinin hepsini zaten herkes biliyor. Beşiktaş’a gol atarsam sevinmem. Takımım kazanması için elimden geleni yapacağım.”

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veya 'dan herhangi bir teklif almadığını söyleyen Quaresma, "Beşiktaş’a karşı ve Beşiktaş taraftarına karşı büyük bir sevgim var. Böyle bir teklif gelse bile kabul etmek ve o takımlarda oynamak, Beşiktaş taraftarının gösterdiği sevgiye ve daha sonra göstereceği sevgiye karşı doğru bir hareket olmazdı. Bu yüzden zor olurdu" dedi.

Kasımpaşa ile Avrupa'yı hedefleyen Quaresma, “Kasımpaşa’nın gelecek sezon Avrupa’da olacağına inanıyorum. Bu yüzden beni buraya getirdiklerini düşünüyorum. UEFA hedefini gerçekleştirmek ve Avrupa’da oynayacak güce de sahibiz. Bunun için çalışmaya devam etmemiz lazım. Geldiğimden beri taraftarlar beni çok iyi karşıladı. Ben yapmakta olduğum şeyi yapmaya devam edeceğim. Saha içinde agresif olup elimden gelen herşeyi yapmaya devam edeceğim. Kasımpaşa’nın UEFA hedefini gerçekleştirmesine yardımcı olmaya çalışacağım” şeklinde konuştu.