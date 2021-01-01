QPR Menajeri Mark Warburton: Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'ye gitmeyecek

QPR menajeri, ismi Fenerbahçe ile anılan Bright Osayi-Samuel'in ara transferde takımdan ayrılacağına dair haberleri yalanladı.

Queens Park Menajeri Mark Warburton, sözleşmesi önümüzdeki yaz sonra erecek olan Bright Osayi-Samuel'in Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Nijeryal asıllı İngiliz kanat oyuncusunun ismi , Rangers ve ile anılıyordu.

Kulübü ile 6 aylık sözleşmesi kalan 23 yaşındaki oyuncu, Bosman kuralları gereği istediği kulüple sözleşme pazarlığı yapma hakkına sahip durumda.

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Warburton, Osayi-Samuel 'in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı yönündeki söylentileri yalanlayarak "Önce pasaportunu güncellesin" diyerek de espiri yaptı.

West London Sport'a konuşan teknik adam "Görünen o ki Bright Osayi-Samuel, Celtic, Rangers ve Fenerbahçe'ye gidiyor. Umarım pasaportu günceldir. Basında yer alanlar sadece dedikodudan ibaret. Benim tek derdim onun iyi çalışması ve iyi performans sergilemesi" dedi.

1997 doğumlu oyuncu, bu sezon QPR forması ile 22 maça çıktı ve 3 gol atıp 2 de asist verdi.