Al Ahli'nin Hollandalı teknik direktörü Marino Pusic, Roshn Suudi Ligi'ndeki Al Taawoun maçı sırasında görevden alınmasını isteyen taraftarlara duygusal bir mesaj gönderdi.

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Al Ahli, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında cumartesi akşamı Cidde'deki Al Inma Stadı'nda konuk ettiği Al Taawoun'u 3-1 mağlup etti.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan ve sözleri Suudi gazetesi Al Riyadiyah tarafından aktarılan Pusic, şunları söyledi: "İlk yarıda oyunun kontrolü bizdeydi ancak hücum organizasyonlarında eksiklerimiz vardı. Rakibimiz devre boyunca tek bir şut çekti ve ondan gol buldu, biz de devrenin sonunda beraberliği yakalamayı başardık."

Hollandalı teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci yarıda daha fazla çalışmamız gerektiğini konuştuk. (Edouard) Mendy bize yardımcı olan harika kurtarışlar yaptı. Oyuncuların tepkisi de mükemmeldi, bunun için onlara teşekkür ediyorum."

Pusic ayrıca şunları ekledi: "Oyuncularımla çok gurur duyuyorum, birlikte mücadele ediyoruz ve onlarla ilişkim iyi. Takımın başarılı olması ve taraftarları gururlandırmak için sonuna kadar kalacağım."

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Pusic, açıklamalarını görevden alınmasını isteyen tezahüratlara değinerek noktaladı: "Ben de insanım ve yaşananlar elbette benim için acı vericiydi. Ancak ben profesyonel ve dengeli bir teknik adamım, takımın geri kalanıyla birlikte her zaman elimden geleni yapacağım."

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Pusic, 90 dakikayı aşkın bir süre boyunca A takımın teknik direktörlüğü görevinden alınmasını isteyen tezahüratları dinledikten sonra Roshn Suudi Ligi'ndeki en kötü gecesini yaşadı .

Al Ahli taraftarları, Hollandalı teknik adamın görevden alınması yönündeki taleplerini dile getirmek için Al Taawoun maçını sahne olarak seçti. Bu tepki, önceki maçların aksine taraftarların Al Inma Stadı'nın tribünlerine gelmemesiyle başladı.

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Öte yandan tribünlerdeki taraftarlar, Ukrayna ekibi Şahtar'ın eski teknik direktörü için adeta sırtına saplanan bir hançer oldu. Taraftarlar, maç başlamadan önce, devre arasında ve karşılaşma bittikten sonra da dahil olmak üzere maç boyunca ona karşı tezahüratlarını hiç kesmedi.

Al Ahli taraftarları, Pusic aleyhine yaptıkları tezahüratlarda adeta yaratıcılıklarını konuşturdu. Tezahüratları farklı şekillerde söyleyen taraftarlar, tek bir ifade üzerine çeşitli ezgiler kullandı: "Pusic out".

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Buna karşılık Pusic, bu tezahüratları duyduğunda yalnızca gülümsemekle yetindi ve tribündeki taraftarlarla herhangi bir tartışmaya girmeye çalışmadan oyunculara talimat verme görevini sürdürdü.

Bazı haberlerde, Al Ahli yönetiminin Al Nassr'a karşı oynanacak klasik derbi öncesinde Pusic'i görevden almak istediği öne sürülmüştü. Ancak kulübün içinde bulunduğu mali kriz ve Hollandalı teknik adamın sözleşmesindeki yüksek tazminat maddesi buna engel oldu.

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Pusic, geçen ağustos ayında Al Ahli'nin teknik direktörlük koltuğuna oturmuş ve Newcastle United'ı çalıştırmak için sürpriz bir şekilde ayrılan Alman Matthias Jaissle'nin yerini almıştı.

Cidde ekibinin başına geçtiğinden bu yana 20 maça çıkan Pusic, bu maçlarda 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken 6 kez de mağlubiyet yaşadı.

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Al Ahli, 9 galibiyet ve 4 mağlubiyetle topladığı 27 puanla Suudi Ligi'nde dördüncü sırada bulunuyor ve zirvedeki Al Hilal'in tam 6 puan gerisinde yer alıyor.