Al Ahli'nin Hollandalı teknik direktörü Marino Pušić, Roshn Suudi Ligi'ndeki Al Taawoun maçında en güçlü hücum hattıyla sahaya çıkarken Brezilyalı stoper Roger Ibanez'in yerine oynayacak ismi de belirledi.

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Al Ahli, Roshn Suudi Ligi'nde 13. haftanın kapanış maçında bugün, cumartesi günü Cidde'deki Al-Inma Stadyumu'nda Al Taawoun'u ağırlıyor.

Marino Pušić'in açıkladığı ilk 11'de hücum hattında üç yabancı oyuncu yer aldı. Hücumu İngiliz golcü Ivan Toney sırtlarken kanatlarda Brezilyalı Wenderson Galeno ve Portekizli Francisco Trincão görev aldı.

Hollandalı teknik adam, Suudi golcü Firas Al-Buraikan'ı Roshn Ligi maçlarında ilk 11'in dışında tutmayı sürdürdü. Al-Buraikan, geçen pazartesi AFC Asya Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşamasının 5. haftasında Katar ekibi Al Shamal'e karşı alınan 2-3'lük yenilgide ise ilk 11'de başlamıştı.

Pušić, orta sahada ise üç oyuncudan ikisini yabancılardan seçti. Fransız Valentin Atangana ve Ermeni Eduard Spertsyan, Suudi Ziyad Al-Johani'nin yanında forma giydi.

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Öte yandan Hollandalı teknik adam, sakatlığı bulunan Brezilyalı stoper Roger Ibanez'in yokluğunu gidermek için Suudi savunmacı Mohammed Sulaiman Bakor'u stopere yerleştirdi.

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Ibanez, iki hafta önceki cuma günü Cidde'deki Al-Inma Stadyumu'nda Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maçta Al Nassr'ın 3-1 mağlup edildiği karşılaşmada sakatlanmıştı. Brezilyalı oyuncu, bu nedenle Al Shamal ile oynanan son maçın ardından Al Taawoun karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Mohammed Sulaiman Bakor, stoperde Türk savunmacı Merih Demiral'ın yanında oynayacak. Bekler Saeed Baattiah ve Saad Balobaid olurken kalede Senegalli file bekçisi Edouard Mendy görev yapacak.

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Al Ahli'nin ilk 11'i şu şekilde:

Kaleci: Edouard Mendy

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Savunma: Saeed Baattiah, Merih Demiral, Mohammed Sulaiman Bakor, Saad Balobaid

Orta saha: Ziyad Al-Johani, Valentin Atangana, Eduard Spertsyan

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Hücum: Francisco Trincão, Ivan Toney, Wenderson Galeno

Al Ahli, maça Suudi Arabistan Ligi'nde 8 galibiyet ve 4 mağlubiyetle topladığı 24 puanla beşinci sırada giriyor. Takım bu sezon henüz hiç beraberlik almadı.

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Al Ahli, Roshn Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini alarak yeniden ilk dörde girmeyi hedefliyor. Takım, dördüncü sıradaki şehir rakibi ve ezeli rakibi Al Ittihad'ın 3 puan gerisinde bulunuyor.

Al Ahli ayrıca aynı sayıda maç oynadığı ve 33 puanla Suudi Arabistan Ligi'nin zirvesinde yer alan Al Hilal'le arasındaki 9 puanlık farkı kapatmak için takibini sürdürmek istiyor.

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Al Taawoun ise bu sezon büyük sıkıntı yaşıyor. Takım, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı yalnızca 5 puanla 17. sırada, yani sondan bir önceki basamakta bulunuyor ve henüz hiç galibiyet alamadı.

Al Taawoun, Roshn Ligi'nde bu sezon henüz galibiyet yüzü görmeyen iki takımdan biri. Diğeri ise yalnızca 3 puanla son sırada yer alan Abha.