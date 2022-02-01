Puma ve Nike, Borrussia Dortmund'un yıldızı Haaland için teklifini iletti: 50 milyon Euro

Erling Haaland gerçek bir 'altın madeni'. Dünyanın en büyük spor markalarından Puma ve Nike, Haaland'ın gelecek sezon oynayacağı kulübü beklerken, Norveçli yıldız için sponsor olmaya çalışıyor.

'Fútbol Alemán'a göre, Puma ve Nike BVB forvetini beş yıllık toplam sponsorluk sözleşmesi olarak 50 milyon euro gibi bir teklifte bulundu. Her iki marka da oyuncunun temsilcisi Mino Raiola'nın ofisi ile görüşüyor ve karar kısa süre içinde verilecek. Haaland, sponsoru Nike'ın Ocak ayında sona ermesinden bu yana herhangi bir markayla sözleşmesi bulunmuyor.

Erling Haaland, Nike ile ilk sözleşmesini henüz Salzburg'da ve Avrupa'da bilinmeyen bir forvetken imzaladı. Şu anda sunulan rakamlardan çok uzak, bir milyon euroluk bir sözleşmeydi.

Bu nedenle Nike'ın belli bir avantajı olabilirdi, ancak 'Bild'e göre, oyuncunun babası Alf-Inge Halaand, Puma'nın Norveçli başkanı Bjorn Gulden ile düzenli olarak görüşüyor.

Peki, Norveçli yıldızın yeni sponsoru kim olacak? Fiyatı 50 milyon euro.

Haaland, kariyerine hangi takımda devam edecek?

Sponsorluk anlaşmasının yanı sıra Haaland'ın kariyerine hangi takımda devam edeceği de belirsizliğini koruyor.

Borussia Dortmund, bu sorunun bir an önce çözülmesini beklerken yeni sezon planlarını yapmak istiyor.

Haaland tarafı ise sezon sonunda bu kararı vermek isterken sarı siyahlı kulüpten düşünme payı istiyor.

Haaland ile anlaşma yapmaya en yakın kulüpler ise İspaanyol takımları Barcelona ve Real Madrid gibi duruyor.

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