Puan silmeden küme düşmeye: Manchester City'yi ağır cezalar bekliyor

Manchester City, İngiltere Premier Ligi'nin mali kurallarının ihlaliyle ilgili 115 suçlamadan 114'ünde suçlu bulunmasının ardından, davanın sonucu açıklanınca uygulanacak cezayı öğrenmek için kritik saatler geçiriyor. Kulüp ise kararı özel bir komite önünde temyize götürmeye hazırlanıyor.

"The Athletic" sitesinin aktardığına göre suçlamalar, Manchester City'nin 2009-2010'dan 2017-2018'e kadar 9 sezon boyunca doğru mali bilgiler sunmamasını ve 2009-2010'dan 2012-2013'e kadarki dönemde eski teknik direktör Roberto Mancini'nin maaşına ilişkin ayrıntıları tam olarak açıklamamasını kapsıyor.

Davaya konu olan ihlaller, Manchester City'nin 3 İngiltere Premier Ligi şampiyonluğu, 2 FA Cup, 4 İngiltere Lig Kupası ve 1 Community Shield kazandığı bir döneme dayanıyor.

İngiltere Premier Ligi yönetmelikleri, ihlallerin niteliğine ve kanıtlanmasına göre uygulanabilecek bir dizi ceza öngörüyor. Manchester City hakkında nihai ceza ise şu ana kadar belirlenmiş değil.

Manchester City'nin karşı karşıya olduğu olası cezaların listesi:

- Resmi uyarı.

- Büyük mali cezalar.

- Geriye dönük puan silme; silinecek puan miktarı ihlallerin ağırlığına göre belirlenir.

- Nihai ceza bunu öngörürse, kararın etkilediği sezonlarda kulübün kazandığı şampiyonlukların geri alınması.

- UEFA müsabakalarının gelirlerinden mahrum bırakılma.

- Öngörülen cezaların uygulanması halinde en ağır disiplin seçeneklerinden biri olarak İngiltere Premier Ligi'nden çıkarılma ve küme düşme.

- Avrupa müsabakaları için takım kadrolarına yeni oyuncu kaydetme yasağı.

- Kulübün Avrupa müsabakaları kadrosuna kaydedebileceği oyuncu sayısının sınırlandırılması.

- UEFA müsabakalarından çıkarılma.

- Gelecekteki Avrupa müsabakalarından men edilme.

Bazı cezaların geriye dönük olarak uygulanabileceğinden söz eden raporların ışığında dava, Manchester City açısından daha da hassas bir hal alıyor; bu durum önceki sonuçların ya da şampiyonlukların gözden geçirilmesinin önünü açabilir. Ancak bu, yetkili komitenin nihai cezada vereceği karara bağlı kalıyor.

Manchester City'nin kararı temyiz etme hakkı bulunuyor; bu da cezanın açıklanmasının, İngiltere Premier Ligi tarihinin en büyük disiplin dosyalarından biri sayılan davanın hukuki sürecinin sonu anlamına gelmeyeceği anlamını taşıyor.