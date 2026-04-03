Bazı basın haberleri, Suudi Al-Nassr kulübü için şok edici bir haberi ortaya çıkardı. Mali Denetim Komitesi'nin önümüzdeki dönemde, özellikle yapılan harcamalar konusunda takımın mali durumunu takip etmek üzere denetim adımları atması bekleniyor. Bu adım, "Al-Alamy"nin yönetimini ve önümüzdeki dönemde mali istikrarını etkileyebilir.

Bu haberler, Cuma akşamı Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Al-Najma'ya karşı 5-2'lik büyük bir galibiyetin ardından geldi.

"Nadina" programına göre, Mali Denetim Komitesi El Nasr kulübünü "sıkı denetim" altına aldı ve bu karar, kulübün gelecekteki transferlerini etkileyebilir.

Bu konuyla ilgili olarak, hukuk danışmanı Ahmed Al-Sheikhi, "Nadina" programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Al-Nasr kulübünün sıkı denetim altına alınması olağan bir durum değil, çünkü kulüp, sözleşme bedeli 500 bin riyali aşan herhangi bir oyuncu veya teknik direktörle sözleşme imzalamadan önce önceden izin almak zorunda kalacak."

Şeyhi sözlerini şöyle tamamladı: "Bu kurala uyulmaması halinde, kulüp federasyon tarafından puan düşürme veya birinci lige düşme gibi cezalarla karşı karşıya kalabilir."

Bu haberler sosyal medyada öfkeye neden oldu. Taraftarlar, Al-Nasr'ın diğer kulüpler gibi para harcamadığını düşünüyor.