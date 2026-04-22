PSV yıldızının ayrılığı yakında: "Kendime sürekli yeni hedefler koymak istiyorum"

Sergiño Dest, PSV'nin oyuncusu olarak son aylarını geçiriyor. Bu durum, NOS'un "Buitenspel" adlı podcast'inde yaptığı açıklamalardan anlaşılıyor.

PSV, daha önce İspanyol devinden kiralanmış olan Dest'i 2024 yılında FC Barcelona'dan kalıcı olarak transfer etmişti.

25 yaşındaki kanat bekçisi, Eindhoven'da 2028 ortasına kadar sözleşmesi var, ancak bu sözleşmeyi sonuna kadar sürdürmeyecek.

Dest, kendi ifadesiyle bir sonraki adıma hazır. “PSV’yi harika bir kulüp olarak görüyorum, bu yüzden başka bir kulübün teklifi gerçekten cazip olmalı, ancak kendimi zorlamaya devam etmek istiyorum.”

"Bu, Eredivisie ile de ilgili. Daha büyük bir ligde her hafta kendimi zorlayabilmek ve en iyilerle boy ölçüşebilmek istiyorum," diyor Dest.

37 kez ABD milli forması giyen oyuncu, geleceğinin nerede olacağı konusunda henüz bir fikri yok. “Henüz somut bir şey yok. Bu konular için henüz çok erken.”

Transfermarkt'a göre Dest'in şu anki değeri 18 milyon euro. Barça ve PSV'nin yanı sıra Ajax ve AC Milan da kariyerinde yer alıyor.