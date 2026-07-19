PSV, yıldız oyuncusunun ayrılmasını engellemek istiyor ve bunun için cömert bir teklifte bulunmak zorunda

Eindhovens Dagblad gazetesi adına Rik Elfrink’in bildirdiğine göre, PSV, Mauro Júnior’u takımda tutmak için elinden geleni yapıyor. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinde 12 milyon avroluk bir serbest kalma bedeli bulunuyor.

Bu nedenle PSV kulüp yönetimi, oyuncunun ayrılmasından endişe duyuyor ve bu maddeyi sözleşmeden çıkarmak için her türlü adımı atmaya hazır. Mauro’nun menajerleri bu teklife açık ancak bunun karşılığında bir tazminat talep ediyor.

Elfrink, “yüklü bir meblağ”dan bahsediyor. Eindhoven ekibinin bunu ne ölçüde kabul edeceği ise soru işareti. “PSV bu konuda kısmen esnek davranmaya hazır, ancak makul ve adil şartlar altında.”

Müzakerelerde acele edilmesi gerekiyor, çünkü bu arada rakipler de devreye girmiş durumda. Fenerbahçe, Mauro ile görüşmeleri yoğunlaştırmak istiyor; oysa daha önce FC Porto’ya transferi de neredeyse kesinleşmiş gibi görünüyordu.

“Diğer kulüpler, PSV’nin Mauro Júnior’u elinde tutmasını zorlaştırabilir,” diyor Elfrink de. “Taraftarları için umut verici olan şey, Brezilyalı oyuncunun menajerinin cumartesi günü Eindhoven’da olması ve son zamanlarda sözleşmesi, özellikle de bu anlaşmanın kesinleştirilmesi konusunda yeniden görüşmeler yapılmış olması olabilir.”

Mauro’yu takımda tutmanın ne kadar gerçekçi olduğu, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. “Mauro Júnior kulüp için çok önemli ve kulüp yönetimi onu kesinlikle takımda tutmak istiyor, ancak elbette her şeyin bir bedeli var,” deniyor. “Şüphesiz bu konu devam edecek.”