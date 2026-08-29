PSV Teknik Direktörü Earnest Stewart’ı önünde birkaç yoğun gün daha bekliyor. Güvenilir kaynakların Eindhovens Dagblad’a aktardığına göre, yetenekli Joël van den Berg Celtic’e transfer olmaya çok yakın. Bunun yanı sıra Sami Ouaissa, Ayoni Santos ve Sam Lammers’ın da PSV kadrosunu güçlendirmesi gerekiyor.

PSV ile Celtic’in, İskoç ekibinin orta saha oyuncusu için tam 4 milyon euro ödemeye hazır olması nedeniyle Van den Berg’in transferinde anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. 19 yaşındaki yetenek, PSV’nin A takım kadrosunda yer alıyordu ve Eindhoven ekibiyle sözleşmesi 2028 yılının ortasına kadar devam ediyordu.

Van den Berg şu ana kadar A takımda altı maçta toplam 154 dakika oynadı. Jong PSV formasıyla ise 39 kez sahaya çıktı. Bu maçlarda 11 gol ve 4 asist üretti.

Takviyeler yolda

Teknik direktör Peter Bosz, Filip Kostic, Sven Mijnans, Kodai Sano ve Lutsharel Geertruida’yı (kiralık) şimdiden dört yeni transfer olarak karşıladı. Büyük ihtimalle bununla da sınırlı kalmayacak. PSV, transfer döneminin son günlerinde Ouaissa, Lammers ve Santos için hâlâ devrede.

Lammers’ın, John van den Brom yönetiminde santrforda üçüncü tercih olduğu FC Twente’den gelmesi gerekiyor. PSV muhabiri Rik Elfrink’e göre görüşmeler hâlâ sürüyor, bu nedenle şimdilik beyaz duman çıkmış değil.

Santos da Bosz’un kadrosunu güçlendirmek için hedeflenen isimlerden biri olarak görülüyor. Bu ayın başlarında 21 yaşındaki orta saha için yapılan bir teklif reddedilmişti. Transfer gazetecisi Mounir Boualin’e göre söz konusu teklif “birkaç milyon euro” düzeyindeydi.

Rotterdam ekibi, altyapısından yetişen oyuncu için yaklaşık 5 ila 5,5 milyon euro gelir elde etmek istiyor. Santos, cumartesi günü Sparta Rotterdam’ın Excelsior ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almıyor. Teknik direktörü Rogier Meijer’in ESPN’e verdiği bilgiye göre bunun nedeni, oyuncunun zihninin maçta olmaması.

Son olarak PSV, Ouaissa için de hâlâ devrede. Eindhoven ekibi, NEC’in sağ kanat oyuncusu için 8 milyon euro ödemeye hazır. Oyuncu da son Hollanda şampiyonuyla kişisel şartlarda zaten anlaşmaya vardı.



