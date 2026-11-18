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Eindhoven ve çevresinde bugünlerde herkes aynı soruyu soruyor: Kevin De Bruyne PSV'ye gelecek mi? Sporza muhabiri Peter Vandenbempt, NOS'a yaptığı açıklamada Napoli'nin 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun hâlâ birçok niteliğe sahip olduğunu söylerken 'güçlü kişiliği' konusunda da uyardı.

De Bruyne bir süredir Napoli'de mutsuz. Teknik direktör Massimiliano Allegri, oyuncunun hücumdaki niteliklerinden hiçbir zaman tam anlamıyla yararlanmamış gibi görünüyor. Belçikalı Kırmızı Şeytan, PSV'nin somut ilgisine olumlu yanıt verdi. PSV'ye giderse Napoli'dekinin aksine hücum odaklı bir takımda oynayacak.

Üstelik Eindhoven, De Bruyne ailesinin yerleşmek istediği Hasselt'e arabayla yalnızca bir saat uzaklıkta. Bütün bunlar olumlu işaretler. Vandenbempt de "Parçaları bir araya getirip hepsini değerlendirdiğinizde, bunun Kevin De Bruyne için mantıksız bir son adım olmayacağını düşünüyoruz" diyor.

"Eve daha yakın olmak, özellikle eşi Michèle Lacroix için önemli. Napoli'deki yoğun tempoya kıyasla daha sakin bir yaşam ve ona tam uyan bir futbol. Napoli'de şu anda oynamak zorunda olduğundan daha hücumcu, daha pozitif ve daha özgür bir futbol."

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Vandenbempt, De Bruyne'ün PSV için 'muazzam bir kazanç' olacağına inanıyor. "Bunu milli maçlarda gördünüz: Kendini iyi hissettiğinde ve Belçika'da Van Bommel'in benimsediği gibi, inandığı bir futbol anlayışıyla oynadığında hâlâ çok formda." De Bruyne, son milli maç döneminde Türkiye'ye karşı gol attı ve İtalya'ya karşı asist yaptı.

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Vandenbempt sözlerini şöyle sürdürüyor: "Oyun görüşü hâlâ en iyi günlerindeki gibi. Oyunu hızla okuyup harekete geçmesi, paslarının isabeti ve hepsinden önemlisi, her zaman sahip olduğu liderlik ve kazanma arzusu. Bunun için elinden gelen her şeyi yapar."

Yine de PSV'ye bir uyarı var. "De Bruyne, PSV soyunma odasına güçlü bir kişilik katacak. Kolay biri değil. İşler yolunda gitmediğinde can sıkıcı da olabiliyor."

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"Bunu kol hareketleriyle açıkça gösteriyor. City'de Guardiola'yla veya Belçika'da Martinez'le yaptığı gibi, sahada teknik direktörle karşı karşıya gelmekten de çekinmiyor. Soyunma odasının bununla başa çıkabilmesi gerekir. Ama bence bir Hollandalı buna bir Belçikalıdan daha uygun olabilir" diyerek sözlerini tamamladı Vandenbempt, NOS'a.

De Bruyne, Napoli'de birkaç kez olumsuz haberlerle gündeme geldi. FC Porto'ya karşı eski Ajax forveti Lorenzo Lucca ile tartıştı. Belçikalı oyuncuyla Allegri arasındaki gerilim ise daha önce Villarreal yenilgisinin ardından kaynama noktasına ulaşmıştı . De Bruyne ayrıca Allegri'nin savunma odaklı taktiklerini kamuoyu önünde defalarca eleştirdi.