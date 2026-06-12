PSV'ye 10 milyon avroluk üst düzey bir yetenek teklif edildi, ancak kulüp bu teklifi kabul etmedi

Eindhovens Dagblad gazetesinin haberine göre, Polonyalı üst düzey yetenek Wojciech Mońka (19) kısa süre önce PSV'ye önerildi. Transfermarkt'a göre, Lech Poznan'ın yetenekli savunma oyuncusunun değeri 10 milyon avro.

Mońka, Polonya şampiyonu takımla 2029 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak menajeri CAA Stellar, ayrılma yönünde adımlar atıyor gibi görünüyor.

Elfrink Cuma günü, "Transfer döneminin başlarında, bir aracı tarafından kulübe Polonyalı bir seçenek sunulmuştu: Lech Poznan'dan Wojciech Mónka (19). PSV o zaman bu teklifi değerlendirmedi" diye yazdı.

Mónka şimdilik Eindhoven'a gelmeyecek. PSV, diğer stoperlere yönelmiş görünüyor.

Mónka, şu ana kadar Lech Poznan formasıyla kırk resmi maçta forma giydi. Ayrıca Polonya genç milli takımında da forma giyiyor.

Nijstad ile ilgili güncelleme

Fabrizio Romano cuma günü Nijstad'ın FC Twente'de kalmayı tercih ettiğini doğruladı. 18 yaşındaki savunma oyuncusu, sözleşmesini 2029 ortasına kadar uzatacak.

FC Barcelona, PSV ve Eintracht Frankfurt Nijstad'ı transfer etmek istiyordu, ancak teknik direktör Erik ten Hag onu ikna etti.