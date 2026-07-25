PSV, Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında savunmadaki kaosun bedelini ödedi

PSV, hazırlık dönemindeki ilk açık hazırlık maçında Villarreal’e 1-3 mağlup oldu. Ruben van Bommel, neredeyse bir yıllık sakatlık kabusunun ardından Eindhoven ekibinde ilk 11’e döndü, ancak takımının devre arasından sonra savunmadaki beceriksizlikleri nedeniyle cezalandırılmasını yedek kulübesinden izlemek zorunda kaldı.

Eindhoven ekibi maça yine ikna edici bir başlangıç yaptı. Alassane Pléa, ikinci dakikada Sven Mijnans’ın şık aksiyonu ve ortasının ardından bir fırsat yakaladı, sonrasında Dennis Man da tehlike yarattı ancak İspanyol kaleciyi geçemedi.

On dakikayı biraz geçtikten sonra Villarreal oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Eski Ajax forveti Georges Mikautadze, birkaç dakika içinde üç büyük fırsat buldu, ancak kaleci Matej Kovar iki kez gole izin vermedi ve bir sonraki denemenin de auta gittiğini gördü.

PSV savunması bundan sonra da son derece kırılgan bir görüntü verdi. Kovar geriden oyun kurarken topu basitçe kaptırdı, Flamingo hata yaptı ve Mikautadze bir kez daha kalenin önünde bomboş ortaya çıktı, ancak Villarreal önüne gelen bu hediyeleri değerlendiremedi.

Diğer tarafta PSV, organize ataklarla neredeyse hiç fırsat üretemedi. Van Bommel soldan yaptığı ortayla Pléa’yı buldu, ancak golcü vuruş yapacağı sırada kaydı; Man ise devre bitmeden hemen önce çabuk kullanılan bir serbest vuruşta kafayı vurdu ama top üstten auta çıktı.

Bosz, devre arasında Van Bommel’in yerine Amir Bouhamdi’yi oyuna aldı, ancak maçın görüntüsü ilk etapta değişmedi. Villarreal fırsatları harcamayı sürdürdü ve Kovar, Mikautadze’nin yine karşı karşıya kaldığı pozisyon da dahil olmak üzere birçok şık kurtarışla PSV’yi ayakta tuttu.

66. dakikada hak edilen açılış golü sonunda geldi. Pléa’nın top kaybının ardından Mikautadze, PSV savunmasından sıyrıldı, Kovar’ı geçti ve boş kaleye 0-1’i gönderdi. Altı dakika sonra Thiam, bir ortayı kolayca İspanyol ekibinin ikinci golüne çevirdi: 0-2.

Mauro Júnior, 75. dakikada Villarreal savunmasındaki beceriksizliği cezalandırarak PSV’yi beklenmedik şekilde yeniden maça ortak etti. Ancak geri dönüş umudu bir dakika içinde kayboldu, çünkü Kovar’ın yeni bir hatasının ardından Cabanes skoru 1-3 olarak belirledi.

PSV, önümüzdeki çarşamba FC Eindhoven’a karşı geleneksel yıllık hazırlık maçına çıkacak, ardından gelecek hafta pazar günü sezon AZ’ye karşı Johan Cruyff Schaal ile resmen başlayacak.