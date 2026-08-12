PSV ve Feyenoord, Geertruida için yarışta çok ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalıyor

Lutsharel Geertruida, PSV ve Feyenoord'un ilgisinin yanı sıra Suudi Arabistan, La Liga ve Premier League'den de talipler buluyor; bunu Sky Sports'un Almanya edisyonu duyurdu.

De Telegraaf'ın ardından Alman basını, RB Leipzig'in savunmacı için 20 milyon euro talep ettiğini yazdı.

Leipzig, stoper ve sağ bek olarak görev yapabilen oyuncuyu elden çıkarmak istiyor, ancak yalnızca bonservisiyle. Kiralık ayrılık ihtimali tamamen ortadan kalktı.

Eindhovens Dagblad'a göre Rotterdam doğumlu oyuncu PSV ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı, ancak Feyenoord transferi araya girerek kapmaya çalışıyor.

Hollanda kulüpleri Leipzig'in istediği bonservis bedeline hâlâ ciddi şekilde mesafeli yaklaşsa da, 20 milyon euro İngiltere ve Suudi Arabistan'daki kulüpler için daha kolay karşılanabilecek bir rakam.

Geertruida, geçen sezon Sunderland'de kiralık olarak forma giydi. İngiliz kulübünde iyi bir izlenim bıraktı ve bu sayede Jurriën Timber'ın kadrodan çekilmesinin ardından Dünya Kupası'na götürüldü.