PSV ve Feyenoord, Ajax’ın 10 milyon euroluk transferini çalmak istiyor

Ajax ile Bart van Rooij’nin menajerlik ekibi arasında gerçekten de ilk görüşme gerçekleşti; bunu RTV Oost duyurdu. Çarşamba günü ise bu iddia FC Twente tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı.

Van Rooij, Ajax’ın yeni sağ beki olmak için ciddi şekilde gündemde. Çünkü Anton Gaaei’nin bu transfer döneminde yeni bir kulüp bulmasının beklendiği belirtiliyor. 23 yaşındaki Danimarkalı oyuncu için şu anda en güçlü adayın Eintracht Frankfurt olduğu ifade ediliyor.

“Bu kesinlikle doğru değil. Van Rooij’nin Ajax’la görüştüğünü okudum ama böyle bir şey olmadı” diyen Daan Rots, çarşamba günkü basın buluşmasında şöyle konuşmuştu: “Sağ tarafta benim partnerim, bu tür şeyleri bilmem gerekir. Bana bunun doğru olmadığını söyledi. Bildiğim kadarıyla menajeri de Ajax’la görüşmedi.”

RTV Oost şimdi ise o görüşmenin gerçekten yapıldığını belirtiyor. Önümüzdeki dönemde, FC Twente’ye yaklaşık 10 milyon euro kazandırması gereken bu transfer konusunda tüm tarafların anlaşmaya varıp varamayacağı netlik kazanacak.

Buna rağmen başka talipler de var. Van Rooij’nin hem PSV hem de Feyenoord’un listesinin en üst sıralarında yer aldığı belirtiliyor. İki kulüp de şu ana kadar Twente ya da Van Rooij ile temasa geçmedi, ancak bunun kısa sürede değişebileceği ifade ediliyor.

PSV’de Van Rooij, kariyerinde bir sonraki adımı atmak istediğini gizlemeyen Sergiño Dest’in yerine geçebilir. Rik Elfrink’e göre Dest cephesinde şimdilik “sakin” bir ortam var, ancak Eindhoven temsilcisi Amerikalı oyuncunun ayrılığı ihtimaline karşı hazırlığını yapıyor.

Feyenoord ise bu arada Van Rooij’yi, transfere çok yakın olan Givairo Read’in uygun halefi olarak görüyor. AS Roma şimdiden 25 milyon euroluk teklif sundu, ayrıca Nottingham Forest da yetenekli kanat beki için yarıştan çekilmiş değil.